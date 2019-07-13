Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба Ассоциации музеев памяти. http://memorymuseums.ru/seminar/2018

13 июля 2019, 02:08

Ингушская активистка Зарифа Саутиева задержана по делу о насилии на митинге

Силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.

Скриншот поста Билана Дзугаева в Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220056470466070&set=a.10210000652836914&type=3Как писал "Кавказский узел", замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она заявила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили митинг, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Член Ингушского конгресса национального единства Зарифа Саутиева проходит по делу о применении насилия к полицейским на митинге как соучастница, сообщил ее адвокат Билан Дзугаев ночью 13 июля.

Скриншот публикации Изабеллы Евлоевой в Facebook. https://www.facebook.com/izabella.evloeva/posts/1052954364898017"Зарифу вывезли в Нальчик, где после составления протокола задержания ее должны направить в изолятор временного содержания. Скорее всего уже завтра или после завтра суд будет рассматривать вопрос о ее аресте на 2 мес[яца]", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

Дзугаев добавил, что собирается выехать в Нальчик днем 13 июля.

Информацию адвоката подтвердила журналистка Изабелла Евлоева. Она написала на своей странице в Facebook, что "Зарифа Саутиева арестована".

Скриншот комментариев Магомеда Бекова в Facebook. https://www.facebook.com/izabella.evloeva/posts/1052954364898017"Это было ожидаемо, так как по Зарифе была назначена в том числе психолого-лингвистическая экспертиза. Она в отношении всех выступавших активистов назначена, а также тех, кто был в ночь на 27 марта. Экспертиза на установление наличия призывов к экстремистской деятельности", - написал в комментарии к ее посту адвокат Магомед Беков.

Саутиева - первая женщина, ставшая фигуранткой "митингового дела", отмечает ресурс ингушской оппозиции ФортангаORG в Facebook.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе".

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