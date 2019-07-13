Ингушская активистка Зарифа Саутиева задержана по делу о насилии на митинге

13 июля 2019, 02:08

Силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она заявила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили митинг, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Член Ингушского конгресса национального единства Зарифа Саутиева проходит по делу о применении насилия к полицейским на митинге как соучастница, сообщил ее адвокат Билан Дзугаев ночью 13 июля.

"Зарифу вывезли в Нальчик, где после составления протокола задержания ее должны направить в изолятор временного содержания. Скорее всего уже завтра или после завтра суд будет рассматривать вопрос о ее аресте на 2 мес[яца]", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

Дзугаев добавил, что собирается выехать в Нальчик днем 13 июля.

Информацию адвоката подтвердила журналистка Изабелла Евлоева. Она написала на своей странице в Facebook, что "Зарифа Саутиева арестована".

"Это было ожидаемо, так как по Зарифе была назначена в том числе психолого-лингвистическая экспертиза. Она в отношении всех выступавших активистов назначена, а также тех, кто был в ночь на 27 марта. Экспертиза на установление наличия призывов к экстремистской деятельности", - написал в комментарии к ее посту адвокат Магомед Беков.

Саутиева - первая женщина, ставшая фигуранткой "митингового дела", отмечает ресурс ингушской оппозиции ФортангаORG в Facebook.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".