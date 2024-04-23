Силовик, фото: пресс-служба Росгвардии, https://rosguard.gov.ru/?ysclid=luuq2w9ws1842002932

23 апреля 2024, 01:14

За неделю с 15 по 21 апреля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 15 по 21 апреля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника следствия

Следком по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева, который обвиняется в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих (статьи 209, 279 и 317 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, Джумагишиев в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"С 8 по 14 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты два человека", "Неделя с 1 по 7 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю с 25 по 31 марта жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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