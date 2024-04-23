За неделю с 15 по 21 апреля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

23 апреля 2024, 01:14

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За неделю с 15 по 21 апреля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника следствия

Следком по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева, который обвиняется в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих (статьи 209, 279 и 317 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, Джумагишиев в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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