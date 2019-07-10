Адвокаты потребовали освободить лидеров ингушского протеста

10 июля 2019, 18:55

Защита попросила следствие прекратить уголовное преследование Ахмета Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева, поскольку предъявленные им обвинения лишены конкретики и несостоятельны, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских арестованы и глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех пятерых политзаключенными. Все пятеро лидеров протестов находятся под арестом за пределами Ингушетии: Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев содержатся в СИЗО Владикавказа, остальные арестованные активисты - в Нальчике.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Адвокаты Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева прибыли 10 июля в СИЗО Владикавказа и смогли встретиться со своими подзащитными. Ужахова и Барахоева, также как Мальсагова и Чемурзиева, защищают партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант и его коллега Алексей Мирошниченко.

«В ходе обеих бесед (отдельно с Ужаховым и Барахоевым - прим. "Кавказского узла") мы пришли к выводу, что истинным мотивом преследования активистов является их авторитет в Ингушетии и за ее пределами, а обвинение фальшиво. Мы обсудили пороки обвинения и шаги защиты», - сообщил Клювгант корреспонденту «Кавказского узла».

Во время визита в СИЗО адвокаты передали следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования всех четверых своих подзащитных: Ахмета Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева. «В ходатайстве говорится, что законных оснований для уголовного преследования наших подзащитных нет, и они должны быть освобождены», - сказал Клювгант.

Обвинение, предъявленное лидерам ингушского протеста, не соответствует требованиям закона, "поскольку не содержит описания конкретных деяний (действий, бездействия, способа их совершения), инкриминируемых каждому из них", говорится в ходатайстве, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла».

"Более того, все обвинения изложены идентично, общими фразами, не имеющими фактического содержания, обязательного в силу норм закона, и во множественном числе, то есть, без какой-либо индивидуализации. Отсутствует описание причинно-следственной связи между инкриминируемым каждому из указанных обвиняемых деянием и наступившими последствиями в виде вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов", - указали адвокаты активистов.

Ходатайство было приобщено к протоколу допроса Малсага Ужахова, следователи обязаны разрешить его в срок до трех дней, заверил Клювгант.

Сегодня следователь в третий раз приходил к Малсагу Ужахову, чтобы допросить его в связи с новым обвинением. Главе Совета тейпов вменяют создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний (часть 2 статьи 239 УК России).

Во время беседы со следователем Ужахов вновь заявил, что не понимает обвинения. Он просил уточнить, какие именно противоправные действия Совета тейпов имеет в виду следствие. «Непонятно, о чем идет речь, а значит неясно, от чего защищаться. Малсаг Ужахов в любом случае своей вины не признает, поскольку точно знает, что никаких преступлений не совершал. Защита полностью поддерживает эту его позицию», - рассказал Клювгант корреспонденту «Кавказского узла».

В связи с новым делом Ужахова защита подала следователю ходатайство «о разъяснении предъявленного обвинения».

«Эти уважаемые люди не сломлены и твердо намерены и дальше служить на благо своего народа, никаких других вариантов они не рассматривают. Что касается самочувствия, то я бы всем пожелал в подобных обстоятельствах быть в таком тонусе. Если кто-то ждет, что они сломаются и захнычут, то зря», - заверил адвокат.

Жалобы в Генпрокуратуру и ФСИН России в связи с недопуском адвокатов 25 июня к Ужахову и Барахоеву находятся на рассмотрении, ответов пока не получено, сказал Клювгант. Представитель Генпрокуратуры сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба принята, но не сообщил о ее дальнейшей судьбе. Сотрудник ФСИН также сообщил, что жалоба получена и рассматривается, но не уточнил стадию рассмотрения.

Ответы из ведомств будут получены, уверен Клювгант. «На это у ведомств есть месячный срок, который не истек», - сказал он. Адвокат добавил, что следствие будет длится еще по меньшей мере несколько месяцев.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".