В зале Верховного суда в Магасе. 19 июня 2019 г. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

20 июня 2019, 21:02

Адвокат сообщил о новом уголовном деле Малсага Ужахова

Глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, арестованный по делу о митинге в Магасе, обвинен в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. 7 июня суд в Нальчике продлил срок его ареста до 25 сентября.

22 мая Минюст предписал на три месяца приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа, однако временное руководство этой организации заявило, что продолжит работу, а решение Минюста обжалует в судебном порядке. После решения Минюста члены Совета тейпов лишились права выступать от имени организации.

Скриншот сообщения ФортангаORG в Facebook. https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/325473395038122/?type=3&__tn__=-RМалсагу Ужахову предъявили новое обвинение, сообщил адвокат активиста Джабраил Куриев корреспондент "Кавказского узла".

Ужахову вменяют создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний (часть 2 статьи 239 УК России). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы. 

Куриев подтвердил, что под организацией, посягающей на личность и права граждан, подразумевается именно Совет тейпов, пишет "МБХ-Медиа".

Информацию о новом уголовном деле Малсага Ужахова подтверждает и сообщество ингушской оппозиции "ФортангаORG". Новое обвинение предъявлено Ужахову наряду с первым - по статье о применении насилия к представителю власти (части 2 статьи 318 УК РФ), отмечается в сообщении.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Штраф Малсага Ужахова в связи с акцией за прямые выборы оставлен в силе", "Минюст приостановил работу Совета тейпов Ингушетии", "Возбуждено еще одно дело в отношении Мурада Даскиева".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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