Адвокат сообщил о новом уголовном деле Малсага Ужахова

20 июня 2019, 21:02

Глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, арестованный по делу о митинге в Магасе, обвинен в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. 7 июня суд в Нальчике продлил срок его ареста до 25 сентября.

22 мая Минюст предписал на три месяца приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа, однако временное руководство этой организации заявило, что продолжит работу, а решение Минюста обжалует в судебном порядке. После решения Минюста члены Совета тейпов лишились права выступать от имени организации.

Малсагу Ужахову предъявили новое обвинение, сообщил адвокат активиста Джабраил Куриев корреспондент "Кавказского узла".

Ужахову вменяют создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний (часть 2 статьи 239 УК России). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Куриев подтвердил, что под организацией, посягающей на личность и права граждан, подразумевается именно Совет тейпов, пишет "МБХ-Медиа".

Информацию о новом уголовном деле Малсага Ужахова подтверждает и сообщество ингушской оппозиции "ФортангаORG". Новое обвинение предъявлено Ужахову наряду с первым - по статье о применении насилия к представителю власти (части 2 статьи 318 УК РФ), отмечается в сообщении.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".