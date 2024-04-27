15 мигрантов получили указание покинуть Россию после массовой драки в Туапсе

27 апреля 2024, 04:42

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В Туапсе произошла массовая драка мигрантов, все ее участники задержаны. 15 иностранных граждан были оштрафованы с последующим выдворением за пределы Российской Федерации, сообщила полиция.

Массовая драка произошла в Туапсе 24 апреля. Видеозапись с места событий получила распространение в соцсетях, на ней видно, как около десятка человек дерутся на тротуаре возле дороги. При этом они что-то кричат не на русском языке. Видео снято из проезжающей мимо машины, оно опубликовано в телеграм-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

26 апреля ведомство также в своем телеграм-канале сообщило, что задержаны все участники массовой драки. В сообщении не уточняется, сколько их, однако отмечается, что в отношении "15 иностранцев вынесено решение о наложении административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации".

В приложенном к публикации коротком видео показаны несколько людей, по всей видимости, выходцы из стран Центральной Азии. Некоторые из них одеты в подобие военной формы.

Ранее "Кавказский узел" писал, по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани, следует из отчетов силовиков. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан.

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