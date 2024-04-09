09 апреля 2024, 12:50
150 мигрантов получили повестки в военкомат во время рейдов в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Проверки проводились в ресторанах быстрого питания в Ростове-на-Дону и в логистических центрах крупных маркетплейсов на территории региона.
Сотрудники правоохранительных органов искали мигрантов, которые получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. 150 таким мигрантам выданы повестки в военкомат. Рейды прошли в ресторанах быстрого питания на Ворошиловском проспекте, а также в четырех логистических центрах крупных маркетплейсов, расположенных в хуторе Ленина Аксайского района, сообщили в военном следственном управлении СКР по Южному военному округу.
Всего проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации. Кроме того, по результатам этих проверок к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".
Ранее проверки были проведены в месте скопления граждан, занимающихся частным извозом, на улице Оганова в Ростове-на-Дону, а также в частном секторе в районе улицы Ташкентской, пишет агентство.
"Кавказский узел" ранее писал, что по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани, следует из отчетов силовиков.
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Автор: "Кавказский узел"