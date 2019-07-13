13 июля 2019, 18:36

Саутиева оставлена под стражей в Нальчике

Нальчикский городской суд отложил до 15 июля решение о мере пресечения Зарифе Саутиевой, сообщил ее адвокат. Таким образом, активистка останется под стражей как минимум до этой даты.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, она заподозрена по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе. Активистка Зарифа Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии, это вопиющий факт для Кавказа, указали пользователи соцсетей. Местные жители отметили, что напрасно надеялись на прекращение преследования активистов после смены власти в республике.

Скриншот сообщения о переносе заседания по делу Саутиевой с 13 на 15 июля 2019 года, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/339668690285259/?type=3&theaterЗаседание суда по вопросу об аресте Зарифы Саутиевой отложено по просьбе защиты. "Суд прислушался к нашим доводам, и отложил по нашему ходатайству рассмотрение дела", - сообщил адвокат Саутиевой Билан Дзугаев.

По его словам, заседание Нальчикского городского суда назначено на 12.00 15 июля. До суда Саутиева будет находиться в изоляторе в Нальчике, со ссылкой на адвоката говорится на странице "Фортанги" в соцсети Facebook.

На сайте Нальчикского городского суда по состоянию на 18:36 мск 13 июля нет информации о переносе заседания по делу Саутиевой.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили санкционированный митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. Это привело к столкновениям с силовиками. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней"

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она заявила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд постановил взыскать с Саутиевой 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе", "Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram", "Оппозиция оценила в тысячу человек число оставшихся ночевать на площади в Магасе".

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