Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове

13 июля 2019, 16:10

Активистка Зарифа Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии, это вопиющий факт для Кавказа, указали пользователи соцсетей. Местные жители отметили, что напрасно надеялись на прекращение преследования активистов после смены власти в республике.

Как сообщал "Кавказский узел", замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она заявила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта. 12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.

Пользователи соцсетей отметили, что надежды на прекращение преследования активистов после смены власти в Ингушетии не оправдались. "Надеялась что новый глава решит этот вопрос с нашими ребятами, а тут еще хлеще... до девушки добрались", - написала сегодня в Facebook Пятимат Юсупова. "Когда уже казалось, что настало время перемен, и такое(" - согласилась Radimhan Gulieva. "Я просто в шоке. Когда мы ждали перемен - и такое..." - добавила Зарема Хамхоева.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, врио руководителя республики стал Махмуд-Али Калиматов. Калиматову необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Отставка Евкурова была одним из их требований. Когда 3 июля Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе, местные старейшины восприняли это как свою первую победу при Калиматове.

"Теперь уже взялись даже за женщин. Арестована Зарифа Саутиева, которой вменяют ту же 318 статью о применении насилия по отношению к представителям правоохранительных органов. Несчастных росгвардейцев оказывается избивали не только старейшины, но и женщины", - отметил сегодня на своей странице в Facebook Тимур Ужахов.

Он подчеркнул, что "Левиафан не нажрался". "Чудовище в виде карательной системы только набирает ход. После первой пробы зубов и некоторого периода ожидания встречной активности, которая оказалась нескоординированной, распыленной, и поэтому, по большому счету, безрезультатной, машина делает следующий шаг, съедая очередную порцию недовольных. И это будет продолжаться либо до тех пор, пока общество не сломает ему зубы, либо пока Левиафан не сожрет всех - в том числе тех, кто сегодня его создал и научил этой жестокой работе", - написал Ужахов.

На этот раз задержана женщина, указал Ужахов. "Арест женщины - это вопиющий факт для Кавказа, и тут уже включаются совершенно новые правила и методы противостояния.

Что и как нам нужно делать в этих условиях, пусть каждый решает сам, но помните: завтра и в ваш дом может постучаться такая же беда", - заключил Тимур Ужахов.

"Сейчас мы должны сплотиться, как никогда! Затронута честь ингушской женщины! <...> Сейчас кто у них на очереди? Дети?!", - написала сегодня Марина Тумгоева на странице Анжелы Матиевой в Facebook. "Это не виданный беспредел власти. Это же надо, начали арестовывать женщин участвовавшие в мирном разрешенном властями митинге", - написал там же Ибрагим Парчиев.

Политолог Денис Соколов назвал задержания Саутиева и корреспондента "Фортанги" Рашида Майсигова "ритуальными". "Москва может отозвать руководителя региона и заменить одного наместника на другого, но останавливать карательную машину центр не будет. <...> у карательной машины в России есть кнопка «вкл», но нет кнопки «выкл». <...> Правоохранительный аппарат насилия постепенно превращается в ритуальный аппарат насилия. <...> Кроме обязательной программы «ритуал задержания» содержит дополнительные сообщения населению: «мы будем задерживать женщин», «любое сопротивление карательной машине будет наказано непропорционально» (пример Зарифы Саутиевой показывает, что в этом случае даже наркотики не используются), «смена главы региона не означает победу протеста»", - написал Соколов.

12 июля правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова, сообщила мать задержанного.

По его мнению, из всех требований ингушских активистов на сегодняшний день самым главным является требование освободить политических заключенных. "Они должны быть выведены из под юрисдикции карательной системы. А вина за то, что они там оказались – все равно на Евкурове. Это он повел себя не как лидер региона, а как полицейский. За что и получил очередное звание", - резюмировал Денис Соколов.

Другая ингушская активистка, Изабелла Евлоева, сообщила, что также опасается ареста. "Меня предупредили, что либо дело заведуют, либо провокацию сделают. Им нужно полностью загасить протест. Любыми путями", - написала она сегодня на своей странице в Facebook.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней"

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".