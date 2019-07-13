Фото Зарифы Саутиевой с текстом в ее поддержку. Скриншот публикации в соцсети https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923607234652772&set=a.168504066829763&type=3&permPage=1

13 июля 2019, 16:10

Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове

Активистка Зарифа Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии, это вопиющий факт для Кавказа, указали пользователи соцсетей. Местные жители отметили, что напрасно надеялись на прекращение преследования активистов после смены власти в республике.

Как сообщал "Кавказский узел", замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она заявила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта. 12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.

Скриншот комментария к аресту Саутиевой, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923607234652772&set=a.168504066829763&type=3&theaterПользователи соцсетей отметили, что надежды на прекращение преследования активистов после смены власти в Ингушетии не оправдались. "Надеялась что новый глава решит этот вопрос с нашими ребятами, а тут еще хлеще... до девушки добрались", - написала сегодня в Facebook Пятимат Юсупова. "Когда уже казалось, что настало время перемен, и такое(" - согласилась Radimhan Gulieva. "Я просто в шоке. Когда мы ждали перемен - и такое..." - добавила Зарема Хамхоева.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, врио руководителя республики стал Махмуд-Али Калиматов. Калиматову необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Отставка Евкурова была одним из их требований. Когда 3 июля Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе, местные старейшины восприняли это как свою первую победу при Калиматове.

Скриншот комментария Тимура Ужахова к задержанию Саутиевой, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1383089615172556&id=100004145928727"Теперь уже взялись даже за женщин. Арестована Зарифа Саутиева, которой вменяют ту же 318 статью о применении насилия по отношению к представителям правоохранительных органов. Несчастных росгвардейцев оказывается избивали не только старейшины, но и женщины", - отметил сегодня на своей странице в Facebook Тимур Ужахов.

Он подчеркнул, что "Левиафан не нажрался". "Чудовище в виде карательной системы только набирает ход. После первой пробы зубов и некоторого периода ожидания встречной активности, которая оказалась нескоординированной, распыленной, и поэтому, по большому счету, безрезультатной, машина делает следующий шаг, съедая очередную порцию недовольных. И это будет продолжаться либо до тех пор, пока общество не сломает ему зубы, либо пока Левиафан не сожрет всех - в том числе тех, кто сегодня его создал и научил этой жестокой работе", - написал Ужахов.

Скриншот комментария к аресту Саутиевой, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923607234652772&set=a.168504066829763&type=3&theaterНа этот раз задержана женщина, указал Ужахов. "Арест женщины - это вопиющий факт для Кавказа, и тут уже включаются совершенно новые правила и методы противостояния.
Что и как нам нужно делать в этих условиях, пусть каждый решает сам, но помните: завтра и в ваш дом может постучаться такая же беда", - заключил Тимур Ужахов.

"Сейчас мы должны сплотиться, как никогда! Затронута честь ингушской женщины! <...> Сейчас кто у них на очереди? Дети?!", - написала сегодня Марина Тумгоева на странице Анжелы Матиевой в Facebook. "Это не виданный беспредел власти. Это же надо, начали арестовывать женщин участвовавшие в мирном разрешенном властями митинге", - написал там же Ибрагим Парчиев.

Скриншот комментария политолога Дениса Соколова к задержанию Саутиевой. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2559264910764669&id=100000435562033Политолог Денис Соколов назвал задержания Саутиева и корреспондента "Фортанги" Рашида Майсигова "ритуальными". "Москва может отозвать руководителя региона и заменить одного наместника на другого, но останавливать карательную машину центр не будет. <...> у карательной машины в России есть кнопка «вкл», но нет кнопки «выкл». <...> Правоохранительный аппарат насилия постепенно превращается в ритуальный аппарат насилия. <...> Кроме обязательной программы «ритуал задержания» содержит дополнительные сообщения населению: «мы будем задерживать женщин», «любое сопротивление карательной машине будет наказано непропорционально» (пример Зарифы Саутиевой показывает, что в этом случае даже наркотики не используются), «смена главы региона не означает победу протеста»", - написал Соколов.

12 июля правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова, сообщила мать задержанного.

Скриншот сообщения Изабеллы Евлоевой об угрозе ареста, https://www.facebook.com/izabella.evloeva/posts/1052954364898017По его мнению, из всех требований ингушских активистов на сегодняшний день самым главным является требование освободить политических заключенных. "Они должны быть выведены из под юрисдикции карательной системы. А вина за то, что они там оказались – все равно на Евкурове. Это он повел себя не как лидер региона, а как полицейский. За что и получил очередное звание", - резюмировал Денис Соколов.

Другая ингушская активистка, Изабелла Евлоева, сообщила, что также опасается ареста. "Меня предупредили, что либо дело заведуют, либо провокацию сделают. Им нужно полностью загасить протест. Любыми путями", - написала она сегодня на своей странице в Facebook.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней"

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Протесты в Магасе нашли отклик на Кавказе", "Власти Чечни объявили закон о границе с Ингушетией вступившим в силу", "Протестующие установили палаточный городок в центре Магаса".

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