03 июля 2019, 17:56
Ингушские старейшины связали оправдание Ужахова с отставкой Евкурова
После отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначения исполняющим обязанности Махмуд-Али Калиматова вынесено первое судебное решение в пользу участника массовых протестов в Магасе, отметили старейшины, пришедшие на суд по делу главы Совета тейпов Малсага Ужахова.
Как писал "Кавказский узел", сегодня Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе.
После участия в мартовском митинге в Магасе глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов был арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.
Более чем сотне сторонников Ужахова, которые пришли сегодня в Верховный суд Ингушетии, не хватило места в зале, половина из них осталась на улице. Узнав, что суд отменил решение о взыскании с Ужахова штрафов и закрыл административное дело, они начали громко поздравлять друг друга.
Обжалованное решение Магасского районного суда было абсурдным, поскольку суд пытался дважды привлечь Ужахова к административной ответственности за одни и те же протесты, отметил защитник Ужахова Джабраил Куриев. "24 октября 2018 года, в начале митинга, магасским судом было вынесено постановление [о штрафе], затем еще одно было составлено уже за участие в митинге. Я и тогда говорил, что по такой логике человека можно наказывать и по часам. Сейчас в Верховном суде с моими доводами согласились, и данное постановление от 22 мая 2019 года было отменено, административное дело в отношении Ужахова прекращено. Могу определенно сказать, что это впервые с марта 2019 года, это прецедент в деле о митингах", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Куриев.
Присутствовавшие в суде старейшины связали итоги суда с назначением врио главы республики. "Это первая победа в нашем деле, мы сегодня отмечаем. С тех пор, как назначили нового главу, сразу видно прогресс. Пусть и дальше в таком духе будет, это успех", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из старейшин, Асхаб.
26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова. Калиматову необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Отставка Евкурова была одним из требований протестующих против соглашения о границе.
На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".
Информация о задержаниях противников соглашения об ингушско-чеченской границе публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"