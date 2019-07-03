Ингушские старейшины связали оправдание Ужахова с отставкой Евкурова

После отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначения исполняющим обязанности Махмуд-Али Калиматова вынесено первое судебное решение в пользу участника массовых протестов в Магасе, отметили старейшины, пришедшие на суд по делу главы Совета тейпов Малсага Ужахова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе.

После участия в мартовском митинге в Магасе глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов был арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.

Более чем сотне сторонников Ужахова, которые пришли сегодня в Верховный суд Ингушетии, не хватило места в зале, половина из них осталась на улице. Узнав, что суд отменил решение о взыскании с Ужахова штрафов и закрыл административное дело, они начали громко поздравлять друг друга.