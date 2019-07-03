Малсаг Ужахов оправдан по административному делу

03 июля 2019, 16:13

Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров мартовских протестов в Магасе политзаключенными.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Лидеры протестов, в том числе глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. В конце июня адвокаты подали жалобы в Генпрокуратуру и ФСИН России на недопуск к подзащитным Малсагу Ужахову в СИЗО Владикавказа. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, уголовные дела возбуждены в отношении по меньшей мере 29 из них.

Сегодня Верховный суд Ингушетии отменил постановление Магасского районного суда о привлечении Ужахова к административной ответственности за участие в митинге 5 октября 2018 года. При этом ранее, 6 ноября 2018 года, Ужахов уже был оштрафован за участие в том же митинге на 10 тысяч рублей.

В зале суда собралось около 100 сторонников Ужахова. Они назвали вердикт Верховного суда Ингушетии "первый победой". Защитник Джабраил Куриев указал, что это решение стало прецедентом, пердал корреспондент "Кавказского узла".

Причиной протестов в Магасе стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель. На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Информация о задержаниях противников соглашения об ингушско-чеченской границе публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".