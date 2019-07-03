Малсаг Ужахов. Фото: скриншот видео Фортанга Org https://www.youtube.com/watch?v=qfFMlE02KJw

03 июля 2019, 16:13

Малсаг Ужахов оправдан по административному делу

Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров мартовских протестов в Магасе политзаключенными.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Лидеры протестов, в том числе глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. В конце июня адвокаты подали жалобы в Генпрокуратуру и ФСИН России на недопуск к подзащитным Малсагу Ужахову в СИЗО Владикавказа. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов,  уголовные дела возбуждены в отношении по меньшей мере 29 из них.

Сегодня Верховный суд Ингушетии отменил постановление Магасского районного суда о привлечении Ужахова к административной ответственности за участие в митинге 5 октября 2018 года. При этом ранее, 6 ноября 2018 года, Ужахов уже был оштрафован за участие в том же митинге на 10 тысяч рублей.

В зале суда собралось около 100 сторонников Ужахова. Они назвали вердикт Верховного суда Ингушетии "первый победой". Защитник Джабраил Куриев указал, что это решение стало прецедентом, пердал корреспондент "Кавказского узла".

Причиной протестов в Магасе стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель. На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Информация о задержаниях противников соглашения об ингушско-чеченской границе публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 июля 2019, 17:10

  • Адвокат заявил о нарушении права Музраева на защиту

    Бывший глава следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев, находясь под арестом, остался без юридической помощи, заявил сегодня защитник Музраева. Никаких доказательств причастности Музраева к поджогу дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова нет, как нет и признаков теракта в этом преступлении, считает адвокат.

03 июля 2019, 16:34

  • Сочинский чиновник оштрафован по делу о жилье для сирот

    Бывший директор департамента в администрации Сочи Владимир Пермяков признан судом виновным по делу о закупке непригодных для проживания квартир сиротам, сообщил сегодня Следком. Бывшего чиновника оштрафовали и отпустили из зала суда, заявили источники.

03 июля 2019, 16:01

  • Суд в Нальчике сократил срок ареста Ахмеда Барахоева

    Верховный суд Кабарадино-Балкарии сократил сегодня арест ингушского старейшины Ахмеда Барахоева с трех до двух месяцев. Апелляция на заключение под стражу другого ингушского лидера Бараха Чемурзиева еще рассматривается.

03 июля 2019, 15:34

  • Азербайджанский оппозиционер пожаловался на угрозы полицейских

    Активист Сахиб Рустамли заявил, что был доставлен сегодня в отделение полиции, где получил предупреждение за критику властей в соцсетях и выпусках оппозиционного интернет-телевидения. В Партии Народного фронта Азербайджана задержание Рустамли расценили как часть кампании преследования оппозиции.

03 июля 2019, 15:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Справочник

Все справки