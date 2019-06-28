Адвокаты рассказали о «доказательном мусоре» в деле ингушских активистов

28 июня 2019, 17:16

Защитники обвиняемых по делу о мартовских митингах в Магасе подали жалобы в Генпрокуратуру и ФСИН России на недопуск к подзащитным Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву в СИЗО Владикавказа. По мнению адвоката Вадима Клювганта, обвинение носит «видимый характер» и имеет политический подтекст.

Как писал "Кавказский узел",сотрудники СИЗО во Владикавказе не пустили новых защитников к Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву, рассказал 26 июня адвокат Вадим Клювгант. По его мнению, это нарушает конституционные права активистов.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. Три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Глава Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

В связи с недопуском к своим подзащитным в изолятор во Владикавказе адвокаты Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Мирошниченко написали жалобы генеральному прокурору и директору ФСИН России. «Мы считаем, что отказ навестить Барахоева и Ужахова является незаконным, а повод - надуманным. Наши жалобы приняты и рассматриваются. Другой вопрос – когда рассмотрение будет завершено. По закону, на это отводится десять рабочих дней», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Клювгант.

Повторный визит всем своим подзащитным адвокаты планируют нанести после того, как следствие официально подтвердит получение адвокатских ордеров на вступление в дело. «Даты (посещений) пока не назначены», - уточнил защитник.

Вадим Клювгант вместе с другим адвокатом коллегии Алексеем Мирошниченко вступил в дело о мартовских митингах в Магасе и, помимо Ужахова и Барахоева, защищает Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева.

Навестить двух других обвиняемых - Мальсагова и Чемурзиева - адвокатам удалось 25 июня в изоляторе в Нальчике. «Конечно, условия содержания в СИЗО не самые приятные, особенно учитывая сильную жару. Это не курорт. Но Мальсагов и Чемурзиев - не из тех, кто плачется. Жалоб [на условия содержания] от них не поступало. Активисты бодры», - рассказал Клювгант. В медицинской помощи арестанты не нуждаются, добавил адвокат.

По словам Клювганта, адвокатам пока не удалось полностью ознакомиться с делами, так как «имеется доступ только к тем материалам, которые были у стороны защиты». «На основании того, что мы изучили, а также на основании поездки и общения с коллегами, можно сделать вывод… что это дело имеет политический (подтекст)», - заявил Клювгант.

По его словам, доказательства обвинения носят «видимый характер», а в деле много «доказательного мусора». «Вызывает недоумение сама конструкция обвинения: совершенно неясно, в чем именно обвиняют активистов, что именно они сделали, что нарушили? Они что, на митинге построили людей и рассказали, кто кого должен бить?» - задался вопросом Клювгант.

Подзащитные адвокатов вину отрицают, закончил Клювгант.

Вадим Клювгант известен своей работой в деле ЮКОСа в качестве защитника Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вместе с Алексеем Мирошниченко они участвовали в защите фигурантов "Болотного дела".

В представительстве генеральной прокуратуры России корреспонденту «Кавказского узла» информацию о подаче жалобы от адвокатов Клювганта и Мирошниченко подтвердили. Также корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о получении жалобы во ФСИН России.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".