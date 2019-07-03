"Мемориал" рассказал о работе с делами ингушских оппозиционеров

03 июля 2019, 08:06

Правозащитный центр "Мемориал" продолжает изучать дела активистов, арестованных после мартовских митингов в Магасе. Список ингушских политзаключенных пополнится именами других оппозиционеров, если обвинение не имеет убедительных доказательств против них, рассказали представители "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", Правозащитный центр "Мемориал" признал политзэками пятерых лидеров мартовских протестов в Магасе - Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева. Они должны быть немедленно освобождены, а виновных в их преследовании должностных лиц необходимо привлечь к ответственности, заявил "Мемориал".

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Три лидера протестов в Ингушетии — Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских под стражей находятся и глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, уголовные дела возбуждены в отношении по меньшей мере 29 из них.

Правозащитники получили вопросы, почему политзаключенными признаны лишь пятеро лидеров протестов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель программы "Поддержка политзаключенных", член совета Правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис. Он отметил, что в основном эти вопросы задавали родственники арестованных.

Давидис пояснил, что на данный момент "Мемориал" признал политзаключенными лиц, обвиняемых в организации насильственных действий в отношении представителей власти, но не обвиняемых в физическом насилии.

"По каждому случаю проводится анализ. Не зная всех обстоятельств дела, руководствуясь лишь собственными доводами или тем, что нам [Правозащитному центру "Мемориал"] человек симпатичен, мы не можем объявить его политзэком. По уголовным делам сейчас лишены свободы чуть более 20 человек. Список будет расширен", - заверил Давидис.

Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал 1 июля в своей группе в Facebook видео, на котором Ахмед Барахоев обращается с призывом к митингующих разойтись и не допускать столкновений с силовиками. "Нам не нужно, чтобы пролилась ни их кровь, ни наша кровь", - сказал он. После его слов митингующие покидают площадь в Магасе.

Для того чтобы человека признали политзаключенным, он должен быть лишен свободы, рассказал сотрудник Правозащитного центра, руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

"Если лишение свободы было применено из-за его политических, религиозных или иных идей, а также в связи, я подчеркиваю, ненасильственным осуществлением свободы слова, религии и так далее - аналогично Amnesty International он признается "узником совести"; - сказал Орлов.

По его словам, человек признается политзаключенным, если его деятельность была связана с защитой прав и свобод, а также если он преследуются по признаку пола, расы, этнической принадлежности, цвету кожи, религии, сексуальной ориентации.

Политзаключенным также считается человек, которого лишили свободы из-за политических интересов власти, а дело в отношении него было либо сфальсифицировано, либо его лишили права на справедливое судебное разбирательство, либо сроки лишения свободы неадекватны правонарушению, рассказал Орлов.

Политзаключенными не признаются люди, совершившие насильственные действия, если они не вызваны самообороной, подчеркнул он. По его словам, для признания лица политзаключенным, Правозащитный центр должен располагать фабулами обвинения.

"Мы интуитивно многое понимаем, но этого мало. Пока таких [лиц, кто представил фабулы обвинения] пятеро – они и признаны политзэками. Работа [...] в отношении остальных продолжается", - закончил Орлов.

Напомним, причиной протестов в Магасе стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель. На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".