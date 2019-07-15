Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба Ассоциации музеев памяти. http://memorymuseums.ru/seminar/2017

15 июля 2019, 19:56

Зарифа Саутиева арестована на два месяца

Суд Нальчике отправил в СИЗО до 11 сентября ингушскую активистку Зарифу Саутиеву, задержанную по делу о столкновениях на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик. Ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил адвокат. Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии. Нальчикский городской суд отложил до сегодняшнего дня решение о мере пресечения Саутиевой. Уголовное преследование Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии". Представители ингушского тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, назвали обвинение в адрес активистки абсурдным.

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она сообщила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

К зданию суда в Нальчике пришли около 300 человек: родственники, друзья и знакомые Саутиевой приехали из Ингушетии, чтобы поддержать ее. В зал суда смогли зайти только 20 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Зарифа Саутиева в зале суда выглядела подавленной. Она пожаловалась на обстоятельства задержания и сотрудников центра "Э", которые задержали на КПП "Урух" в Кабардино-Балкарии при возвращении из Москвы в Ингушетию.

По словам Саутиевой, силовики угрожали ей, называя себя "тимуровцами" - в честь начальника ингушского центра "Э" Тимура Хамхоева, осужденного в июле 2018 года по делу о пытках задержанных.

Активистку защищали три адвоката. Они предоставили суду положительные характеристики Саутиевой, выданные участковым и различными организациями, в числе прочих документов была наградная грамота от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Также защита попросила приобщить к делу диск с видеозаписью митинга, на которой видно, что делала Саутиева: следствие считает, что активистка призывала к действиям, защита же настаивает, что она призывала к порядку, в частности "не бросать стулья" в силовиков.

Сторонники Саутиевой у здания суда выражали надежду, что ей назначат домашний арест, следует из трансляции Амы Ахильгова в Facebook. Суд постановил арестовать активистку до 11 сентября. "Люди подавлены",- написал после решения суда Магомед Мецхало на своей странице в Facebook.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, часть активистов были оштрафованы, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Срок содержания под стражей ингушского активиста Дугиева сокращен на 10 суток", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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