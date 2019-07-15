15 июля 2019, 05:21

Тейп Торшхой вступился за Зарифу Саутиеву

Представители ингушского тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, распространили заявление, в котором назвали обвинение в адрес Зарифы Саутиевой абсурдным. В поддержку активистки на своих страницах в Facebook выступили депутат Народного собрания Ингушетии Аюп Оздоев и адвокат Магомед Беков.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик. Ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил адвокат. Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии. Нальчикский городской суд отложил до сегодняшнего дня решение о мере пресечения Саутиевой. Уголовное преследование Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии".

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она сообщила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

Ситуацию с арестом Зарифы Саутиевой прокомментировали представители тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, сообщило издание "Фортанга" 14 июля в своем Telegram-канале.

"В связи с этим возмущенные беспрецедентным случаем политически мотивированного и незаконного посягательства на честь и свободу своего представителя, тейп Торхоевых 13 июля провел экстренный сход", - говорится в заявлении.

Представители тейпа отметили, что "обвинение Зарифы в оказании силового воздействия на представителей власти абсурдно, и власти обязаны предпринять все меры по недопущению ее преследования за гражданскую позицию". Они также обратились к общественных организациям, СМИ и "людям доброй воли" с просьбой поддержать их "в борьбе за справедливость и соблюдение закона".

Скриншот публикации Аюпа Оздоева в Facebook. https://www.facebook.com/ozdoev.aupВ поддержку Зарифы Саутиевой выступил депутат Народного собрания Ингушетии Аюп Оздоев. На своей странице в соцсети Facebook он назвал ее задержание "провокацией".

"Я никогда не был революционером. Более того, убежден, что ярким и зрелищным может быть только процесс разрушения. И когда сегодня происходят события, подрывающие веру в справедливость, я горд тем, что весь мой народ проявил свою гражданскую ответственность, как единое целое встал на защиту Закона, давая власти время и возможность сохранить свой авторитет. Последней провокацией стало задержание Саутиевой Зарифы. На Кавказе всегда считалось недопустимым посягательство на честь и свободу женщин, этому есть многочисленные подтверждения даже в новейшей истории", - написал он.

Он выразил надежду, что "политическая воля руководства республики, всех ветвей власти, гражданская позиция каждого из нас, жителей республики, и простой здравый смысл приведут к скорейшему торжеству закона и справедливости в нашем общем доме".

Скриншот публикации Магомеда Бекова в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/people/Магомед-Беков/100035781588021Своими переживаниями в связи с задержанием Саутиевой поделился адвокат Магомед Беков.

"Сам факт, что Зарифа находится в изоляторе временного содержания, не дает уснуть уже вторые сутки. Наверное, ее состояние души передается, ведь не зря говорят "родственная душа", - написал он.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, часть активистов были оштрафованы, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Срок содержания под стражей ингушского активиста Дугиева сокращен на 10 суток", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 июля 2019, 04:38

15 июля 2019, 03:39

15 июля 2019, 02:40

15 июля 2019, 01:41

  • Блокировка сайта "Фортанга" стала неожиданностью для его сотрудников

    Блокировка сайта ингушского издания "Фортанга" прошла без контакта с представителями ресурса, рассказал сотрудник техслужбы сайта Ахмед Бузуртанов. Роскомнадзор нередко блокирует весь ресурс из-за одной статьи или комментариев к ней, отметили директор центра "Сова" Александр Верховский и юрист Галина Арапова.

15 июля 2019, 00:40

  • Эксперты оценили последствия решения ЕСПЧ по делу "Рустави 2"

    Редакционная политика "Рустави 2" может измениться после оглашения 18 июля Европейским судом по правам человека решения по иску телекомпании к ее бывшему владельцу. Скандальное обращение журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии к президенту России может привести к ограничению свободы слова в Грузии, считают грузинские эксперты, опрошенные "Кавказским узлом".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Документы

Все документы