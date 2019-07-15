Тейп Торшхой вступился за Зарифу Саутиеву

15 июля 2019, 05:21

Представители ингушского тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, распространили заявление, в котором назвали обвинение в адрес Зарифы Саутиевой абсурдным. В поддержку активистки на своих страницах в Facebook выступили депутат Народного собрания Ингушетии Аюп Оздоев и адвокат Магомед Беков.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик. Ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил адвокат. Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии. Нальчикский городской суд отложил до сегодняшнего дня решение о мере пресечения Саутиевой. Уголовное преследование Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии".

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она сообщила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

Ситуацию с арестом Зарифы Саутиевой прокомментировали представители тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, сообщило издание "Фортанга" 14 июля в своем Telegram-канале.

"В связи с этим возмущенные беспрецедентным случаем политически мотивированного и незаконного посягательства на честь и свободу своего представителя, тейп Торхоевых 13 июля провел экстренный сход", - говорится в заявлении.

Представители тейпа отметили, что "обвинение Зарифы в оказании силового воздействия на представителей власти абсурдно, и власти обязаны предпринять все меры по недопущению ее преследования за гражданскую позицию". Они также обратились к общественных организациям, СМИ и "людям доброй воли" с просьбой поддержать их "в борьбе за справедливость и соблюдение закона".

В поддержку Зарифы Саутиевой выступил депутат Народного собрания Ингушетии Аюп Оздоев. На своей странице в соцсети Facebook он назвал ее задержание "провокацией".

"Я никогда не был революционером. Более того, убежден, что ярким и зрелищным может быть только процесс разрушения. И когда сегодня происходят события, подрывающие веру в справедливость, я горд тем, что весь мой народ проявил свою гражданскую ответственность, как единое целое встал на защиту Закона, давая власти время и возможность сохранить свой авторитет. Последней провокацией стало задержание Саутиевой Зарифы. На Кавказе всегда считалось недопустимым посягательство на честь и свободу женщин, этому есть многочисленные подтверждения даже в новейшей истории", - написал он.

Он выразил надежду, что "политическая воля руководства республики, всех ветвей власти, гражданская позиция каждого из нас, жителей республики, и простой здравый смысл приведут к скорейшему торжеству закона и справедливости в нашем общем доме".

Своими переживаниями в связи с задержанием Саутиевой поделился адвокат Магомед Беков.

"Сам факт, что Зарифа находится в изоляторе временного содержания, не дает уснуть уже вторые сутки. Наверное, ее состояние души передается, ведь не зря говорят "родственная душа", - написал он.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, часть активистов были оштрафованы, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".