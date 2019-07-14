Ингушские активисты призвали освободить Саутиеву

14 июля 2019, 12:55

Уголовное преследование Зарифы Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии". Они потребовали освободить активистку.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик. Ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил адвокат. Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии, надежды на прекращение преследования активистов после смены главы республики не оправдались, констатировали пользователи соцсетей.

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она сообщила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

13 июля руководитель реготделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов опубликовал на своей странице в "Живом журнале" заявление реготделения в связи с задержанием Саутиевой. Активистка "стала первой женщиной, жертвой уголовного преследования из числа участников народного протестного движения", и основанием для преследования "стала исключительно ее гражданская позиция", заявило отделение "Яблока".

"Со дня назначения врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова, в обществе появилась надежда на долгожданный мир и согласие, доверие между властью и населением республики... К огромному сожалению, со сменой главы республики ситуация не изменилась", - говорится в заявлении.

Также в заявлении содержится призыв к Махмуд-Али Калиматову "принять все меры для освобождения всех задержанных" за участие в акциях протеста 27 марта.

Отставка Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии в марте стала основным требованием протестующих. 26 июня Владимир Путин принял отставку Евкурова, врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов.

Аналогичное обращение сделало общественное движение "Опора Ингушетии". "Мы убеждены, что задержание Зарифы Саутиевой является надуманным, политически ангажированным... С приходом врио главы республики Калиматова М-А. М. общественное движение «Опора Ингушетии» связывало определенные надежды на изменение политического климата в Республике Ингушетия... Однако ситуация не только не меняется, но и приводит к новым задержаниям общественных активистов, в том числе женщин... Требуем немедленного освобождения Зарифы Саутиевой и прекращения в отношении ее уголовного преследования", - говорится в обращении, размещенном сегодня на странице "ФортангаORG" в Facebook.

Также 13 июля на странице "ФортангаORG" в Facebook было опубликовано заявление "Патриотического союза женщин Ингушетии" с требованием "незамедлительно освободить гражданскую активистку Зарифу Саутиеву". "Очевидно, что Зарифа задержана за свою гражданскую позицию. <...> Незамедлительное освобождение Зарифы Саутиевой позволит не допустить новой волны протеста", - говорится в заявлении.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. Это привело к столкновениям с силовиками. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".