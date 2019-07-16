Арест Саутиевой стал прецедентом для Ингушетии

16 июля 2019, 06:24

Ни разу за всю новейшую историю республики ингушские женщины не арестовывались за их гражданскую позицию и по политическим мотивам, заявили депутат Народного собрания Ингушетии Руслан Гагиев, историк Макка Албогачиева, общественный деятель Пятимат Юсупова и политолог Руслан Мартагов.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля суд в Нальчике оставил в СИЗО до 11 сентября ингушскую активистку Зарифу Саутиеву, задержанную по делу о столкновениях на митинге в Магасе.

Силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик 12 июля. Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии. Нальчикский городской суд отложил до сегодняшнего дня решение о мере пресечения Саутиевой. Уголовное преследование Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии". Представители ингушского тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, назвали обвинение в адрес активистки абсурдным.

Поддержать Зарифу Саутиеву к зданию Нальчикского городского суда 15 июля пришли более трехсот человек. Это были родственники и друзья Саутиевой, а также жители Нальчика, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Анжела Матиева.

«Заседание суда, назначенное на 12.00, откладывалось. Было очень жарко. И тут к суду подъехала машина с нальчикскими номерами, и водитель стал раздавать всем бутылки с минеральной водой. Поддержку со стороны жителей Кабардино-Балкарии мы ощущаем постоянно. Наши люди, которые находятся в СИЗО, говорят о доброжелательном отношении к ним со стороны сотрудников этого учреждения во время судебных заседаний своим родным и друзьям», - рассказала она.

По ее словам, когда начались гонения на участников протестного движения, она понимала, что их с Саутиевой "не оставят в покое", но была уверена, что дело ограничится увольнением с работы и штрафами.

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева после октябрьских акций протеста сообщила об увольнении по политическим мотивам. 22 марта суд признал приказ об увольнении незаконным и восстановил ее на прежней должности, однако в конце мая ее вновь уволили. Анжела Матиева была уволена из компании "Ингушнефть" (дочерней компании "Роснефть") после участия в акции протеста против соглашения о границе с Чечней в декабре 2018 года. По мнению Матиевой, она лишилась работы по политическим мотивам. Суд отказался восстановить ее в должности

«Я даже в самом жутком сне не могла предположить... арест и помещение в СИЗО Зарифы Саутиевой. За последние десятилетия в СИЗО ингушские женщины попадали только за уголовщину, но только не за свою гражданскую позицию», - возмутилась Матиева.

По ее словам, задержание и арест Саутиевой не остались незамеченными для жителей Ингушетии.

«Мне звонят не только ингуши из многих стран Европы, из Москвы и Питера. Некоторые просто не верят, что человека, так много сделавшего для республики в плане восстановления исторической справедливости, связанной с репрессиями в отношении ингушского народа, могут арестовать, предъявив обвинения в противодействии правоохранительным органам и нанесении сотрудникам Росгвардии телесных повреждений», - сказала Матиева.

По словам активиста Ингушского комитета национального единства Бараха Чемурзиева, Зарифа Саутиева является инициатором проекта "Я - очевидец", "в рамках которого она брала видеоинтервью у очевидцев депортации". По мнению Чемурзиева, без Саутиевой "комплекс потихоньку захиреет".

Матиева выразила надежду, что об аресте Саутиевой стало известно исполняющими обязанности главы Ингушетии Махмуду-Али Калиматову, и он примет меры "для восстановления справедливости".

Обвинения в адрес Саутиевой надуманы и беспочвенны

По словам депутата Народного собрания Руслана Гагиева, собрано "26 характеристик из государственных и общественных организаций, обращений жителей Ингушетии, написанных от руки и присланных из других городов по электронной почте".

"Я, например, узнал, что Зарифа является Почетным донором, что она инициатор проекта «Я - очевидец». На заседание суда в Нальчик приехали Адам Сагов из общества слепых, инвалид-колясочник – это те люди, которым в свое время помогла Зарифа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат считает, что обвинение в адрес Саутиевой "шито белыми нитками".

«Это правовой беспредел, других слов трудно подобрать. Тем более, когда задерживают девушку и отправляют ее за решетку, что по нашим законам вообще считается неприемлемым. Для нас эту новость перенести в три раза тяжелее, чем когда задерживают молодых парней», - сказал Гагиев.

По его мнению, вина Саутиевой состоит лишь в том, что она принимала участие в протестных митингах.

"Но тогда нужно арестовывать и сажать в тюрьму большинство жителей республики, потому что в митингах не принимали участие только чиновники, младенцы и лежачие больные. Никакой агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов со стороны Зарифы не было. Более того, когда возникали конфликты между митингующими и провокаторами, которые могли перейти в драку, Зарифа старалась предупредить стычку, которая могла вовлечь в могущий вспыхнуть конфликт молодых людей. Ей это удавалось, потому что эта девушка пользовалась среди митингующих непререкаемым авторитетом", - заявил Гагиев

Предъявленные Зарифе Саутиевой обвинения о применении насилия в отношении представителей власти во время проведения митинга надуманы и беспочвенны, считает исполняющая обязанности заведующего отделом этнографии Кавказа "Кунсткамеры" Макка Албогачиева.

"Я живу и работаю в Санкт-Петербурге, а потому не могла быть участницей протестного движения. Но всегда внимательно следила за сообщениями, которые появлялись в социальных сетях, и смотрела видео, которое появлялось в интернете. К сожалению, федеральные средства массовой информации практически никаких новостей о происходящем в Ингушетии не публиковали. Так вот, я очень хорошо запомнила, как разгоняли митингующих в марте этого года, и кто что кидал в сторону сотрудников Росгвардии. Зарифа снимала на видео все происходящее. Когда парни стали хватать стулья, то она стала кричать на ингушском: "Вы что, дурные? Бросьте стулья, не кидайте!", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Албогачиева.

По ее слова, она не помнит, чтобы в наши дни "сажали за решетку девушку-ингушку по политическим мотивам".

«То, что Зарифа применяла насилие к бойцам Росгвардии - это смешно и не доказуемо. Достаточно посмотреть видео, которое есть в интернете», - отметила Албогачиева.

Обвинение Саутиевой в том, что она применила насилие к правоохранителям во время митинга 27 марта в Магасе, абсурдно, считает руководитель региональной общественной организации «Тюрьма и право» Пятимат Юсупова.

«Она принимала участие в протестном движении, но только в роли журналиста. Благодаря Зарифе пользователи интернета и соцсетей узнавали о тех событиях, которые происходили в Ингушетии осенью прошлого года и весной этого года. Она снимала все на видео, вела прямые репортажи. Было у нее время, да еще и с камерой в руках, наносить телесные повреждения рослым сотрудникам Росгвардии? То, что ингушскую женщину арестовали за ее гражданскую позицию, иначе, как позором назвать нельзя», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, когда Евкуров объявил о своей отставке, то в Ингушетии был праздник.

26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова, который заверил, что в правительстве республики он не планирует "резких кадровых чисток". Новому врио главы региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские активисты.

«Люди с надеждой и верой приняли новость о том, что временно исполняющим обязанности назначен Калиматов. Мы ждали позитивных изменений в жизни республики. Наивно было надеяться, что с приходом нового руководителя будут сразу освобождаться из СИЗО арестованные активисты, а уголовные дела будут закрываться в связи с отсутствием состава преступлений. Но люди надеялись, что хотя бы прекратятся бесконечные обыски и аресты. Однако ситуация не только не меняется, более того, теперь начали арестовывать женщин. Неужели начался новый виток репрессий?» - задается вопросом Юсупова.

Евкуров оставил Калиматову довольно тяжелое наследство по всем показателям, считает политолог Руслан Мартагов. Он считает, что нет ничего удивительного в том, что задержали Зарифу Саутиеву.

«Ужесточение идет по всем фронтам. И это не потому что она девушка, и что на Кавказе отношение к женщинам особое, нежели в других регионах России. На Кавказе таких знаковых задержаний с политической подоплекой не было, зато были пропажи женщин, убийства, до сих пор нераскрытые», - напомнил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, нет доказательной базы того, что Саутиева совершала противоправные действия.

«Но как говорят, был бы человек, а статья найдется. И выполняются эти задержания, обыски и суды не по собственному рвению тех, кто сейчас занимается расследованием митинговых протестов, а по указанию свыше. Это апробированная тактика запугивания перед предстоящими выборами, которая проводится и в центре, и в провинциях», - сказал Мартагов.

Назначение Калиматова врио главы Ингушетии политолог называет бюрократическим решением.

«Центр решил заменить Евкурова... на Калиматова, зарекомендовавшего себя за годы работы прокурором человеком честным и принципиальным. И у населения Ингушетии появилась надежда, что если даже сразу не будут освобождены все арестованные активисты, то хотя бы прекратятся обыски и задержания. Но суть остается прежней. Заменить Евкурова на Калиматова – это решение администрация президента принимает, возможно, имея при этом какие-то благие намерения, а силовые структуры из этого же здания получают совершенно другое указание - как у Салтыкова-Щедрина «держать и не пущать». Такое вот получается несоответствие, при котором общая установка для силовиков остается прежней», - считает Мартагов.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, часть активистов была оштрафована, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".