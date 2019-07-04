Коллеги Зарифы Саутиевой пожаловались на трудности после увольнения активистки

04 июля 2019, 04:25

Ингушская активистка Зарифа Саутиева уволена с поста замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий, несмотря на то, что в марте добилась восстановления. В музее сложилась "нездоровая обстановка", рассказали сотрудники комплекса.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января Зарифа Саутиева была уволена с должности замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани. Активистка связала это с участием в митингах против изменения границы с Чечней и оспорила законность приказа министерства культуры Ингушетии. 22 марта Магасский райсуд Ингушетии признал приказ об увольнении Саутиевой незаконным и восстановил ее в прежней должности.

С 4 по 17 октября в Ингушетии проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней, участники митинга требовали провести референдума по вопросу о границе и отправить в отставку главу республики Юнус-Бека Евкурова. Информация об этом собрана в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

В социальной сети Facebook опубликовано открытое письмо сотрудников ГКУ "Мемориальный комплекс жертвам репрессий" (МКЖР), которые назвали обстановку в учреждении "невыносимой". Авторы обращения, адресованного властям республики, пожаловались на действия нового руководства.

"Создалось впечатление, что откровенно готовятся основания для того, чтобы была возможность уволить любого сотрудника по статье", - высказали они мнение.

Авторы открытого письма сообщили об увольнении замдиректора Зарифы Саутиевой. По их словам, "об увольнении Саутиевой было объявлено 20 мая".

Авторы обращения пожаловались на условия работы

"Сейчас мы ютимся в одном помещении: 9 сотрудников, 7 компьютеров, принтеры, сканер, роутеры, сервер, и все это на площади 16 кв. м... Причем это помещение без окон и без естественного света, сырое, плохо проветриваемое", - написали они

Кроме того, авторы обращения заявили о "запущенном состоянии комплекса".

"В таком запущенном состоянии, как сегодня, мемориал никогда не был", - говорится в открытом письме.

Письмо, которые было опубликовано 21 июня, подписали пять сотрудников мемориала - специалист по экспозиционной и выставочной работе Р. Яндиев, главный научный сотрудник Е. Бадзеева, научный сотрудник А. Аушева, экскурсовод З. Долакова и организатор экскурсий З. Чахкиева.

Мемориальный комплекс жертвам репрессий открыт в Назрани в феврале 1997 года. Автором проекта является народный художник Российской Федерации Мурад Полонкоев. Мемориал является памятником культуры и внесен в реестр Академии художеств РФ, говорится на сайте музея.

Двое подписантов открытого письма уволились из музея

Рашид Яндиев рассказал 3 июля корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был уволиться из комплекса.

"Я уволился, так как мне надо было уехать... Работал я в МКЖР с 1 февраля 2015 года, четыре года", - рассказал он.

По его словам, директор Алихан Оздоев "объявил, что Саутиева уволена 20 числа (20 мая - прим. "Кавказского узла").

Он также сообщил, что сотрудники мемориала работают в неприемлемых условиях, в их помещении сырость и плесень.



"Внутри состояние ужасное, особенно после дождей. Намокли несколько компьютеров... Помещение, где сидят сотрудники, не вентилируется, там нет окон", - рассказал он.

Сотрудника МКЖР Елена Бадзеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает в комплексе с 1 декабря 2010 года.

"Я подтверждаю, что всё, что сказано в открытом письме, правда", - сказала она.

Она пожаловалась, что руководство не интересуют "ни перспективы работы нашего музея, ни текущие планы".

При этом Бадзеева уточнила, что "из тех, кто подписал обращение, двое уже уволились".

Зарифа Саутиева прокомментировала ситуацию в комплексе 27 июня на своей странице в соцсети Facebook.

"В Мемориальном комплексе жертвам репрессий образовалось много вакансий, странно, что мою должность не выставили еще. Мне кажется, в суете последних дней мы непростительно легкомысленно отнеслись к тому, что происходит в МКЖР. Если сейчас все ингуши не встанут на защиту этого музея, то чем мы окажемся лучше тех же предателей?" - задается она вопросом.

Вопрос об увольнении Саутиевой решала специальная комиссия

Исполняющий обязанности директора Мемориального комплекса жертвам репрессий Алихан Оздоев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что коллектив работает плодотворно и творчески.

«Мы выполняем план намеченных на год мероприятий на 99 процентов. Обо всем, что делается, какие проводим акции, мы сообщаем в отчетах, которые отправляем в министерство», - сообщил он.

Из наиболее значимых мероприятий Оздоев назвал проведение экскурсий для учащихся школ республики. При этом он заявил, что плодотворной работе мешают люди, которые не хотят работать, а пишут жалобы.

«Как в любом коллективе, у нас тоже наблюдается текучесть кадров. Многие увольняются по собственному желанию, кто - по семейным обстоятельствам, а кто - по болезни. На днях уволилась кадровичка и специалист, который готовит экспозиции и выставки, Рашид Яндиев. Большая текучесть среди технического персонала. Это нормальный процесс», - сказал он, объяснив это тем, что люди ищут более высокооплачиваемую работу.

Он также сообщил, что приходилось увольнять сотрудников музея по статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение длительного времени.

«Вопрос об увольнении нарушителей трудовой дисциплины, среди которых, к сожалению, была замдиректора по научной работе Зарифа Саутиева, решала специальная комиссия», - сказал Оздоев.

По словам министра культуры и архивного дела Ингушетии Микаэла Базоркина, с тех пор, как он возглавил министерство, в деятельности мемориального комплекса не возникало форс-мажорных ситуаций.

«В любой организации, в любом коллективе накапливаются процессы, которые должны находить свой выход. Сейчас, на данном этапе руководство мемориального комплекса эти накопившиеся проблемы старается разрешить», - сказал министр корреспонденту "Кавказского узла".

Он с сожалением заметил, что в этом коллективе, как в любом другом, наблюдаются «человеческие издержки». По его словам, в первую очередь в комплексе нужно решить проблему острой нехватки экскурсоводов и дипломированных специалистов-музейщиков.

«На сайте министерства мы даже поместили объявление о проведении кастинга на замещение вакантной должности экскурсовода в Мемориальный комплекс жертв репрессий», - сказал министр.

На конфликт в музее следует обратить внимание властям

По мнению историка, общественного деятеля Муссы Зурабова, на конфликт в музее должны обратить внимание чиновники.

"Уже одно то, что этот конфликт возник и вылился на просторы интернета, должно привлечь внимание чиновников министерства культуры и архивного дела», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в творческом коллективе, где работают научные сотрудники, экскурсоводы, люди, которые по долгу службы общаются с посетителями, нужно иметь чистую, не испорченную скандалами душу.

«Потому что приходится рассказывать о тяжелых годах испытаний, выпавших на долю нашего народа, знакомить с судьбами людей, которые достойно вынесли все трудности. И здесь так важно, кто будет рассказывать обо всем этом, вести экскурсию», - уверен он.

Мусса Зурабов рассказал, что ему приходилось наблюдать за работой одного экскурсовода.

«Мало того, что этот человек откровенно «плавал» в датах и исторических событиях. Его русская речь была безграмотна, изобиловала словами-паразитами. Опытных специалистов, которые знают работу с архивами, дипломированных музейщиков в республике мало, нужно их беречь и создавать им нормальные условия для творческой работы, а не втягивать их в дрязги и разборки», - считает он.

В феврале-марте 1944 года почти 500 тысяч человек из Чечни и Ингушетии были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Исполняющая обязанности заведующего отделом этнографии Кавказа "Кунсткамеры" Макка Албогачиева живет и работает в Санкт-Петербурге, но, по ее словам, каждый раз, приезжая в Ингушетию, старается посетить комплекс.

«Мемориальный комплекс был открыт 23 февраля 1997 года и выполнен в виде девяти совмещенных горских башен, опутанных колючей проволокой, символизирующих девять депортированных народов. Сколько за эти годы сделано энтузиастами, настоящими патриотами республики! Из них выросли ученые, музейщики. Как можно было увольнять Зарифу Саутиеву, других научных работников», - высказала она удивление корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в последние годы в музее "стали работать талантливые молодые люди".

«Мы должны их благодарить за то, что они ищут новые формы музейной работы. Чего стоит один только проект "Я - очевидец", который был по достоинству оценен сотрудниками столичных музеев. И вот этих подвижников увольняют, а кто же приходит на смену?», - задается она вопросом.

По словам активиста Ингушского комитета национального единства, Зарифа Саутиева является инициатором проекта "Я - очевидец", "в рамках которого она брала видеоинтервью у очевидцев депортации". По мнению Чемурзиева, без Саутиевой "комплекс потихоньку захиреет".

По словам адвоката Николая Дьякова, если в музее действительно были случаи прогулов, то руководство организации имеет право уволить сотрудника по ст. 81 ТЗ РФ, тем более, что и. о. директора собрал для этого конфликтную комиссию.

«Что же касается увольнения других сотрудников, то, судя по обращению, они были уволены согласно поданному заявлению из-за того, что в коллективе... создалась нездоровая обстановка. Но с этим должны разбираться чиновники из Минкульта и члены правительства Ингушетии», - сказал адвокат.

Новости, касающиеся границ Чеченской республики и соседних регионов, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". На "Кавказском узле" содержится полный текст Соглашения между Чечней и Ингушетией и приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".