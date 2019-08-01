Черкесские активистки призвали освободить Зарифу Саутиеву

01 августа 2019, 18:17

Жительницы Кабардино-Балкарии адресовали Верховному суду республики обращение в поддержку арестованной ингушской оппозиционерки Зарифы Саутиевой и потребовали освободить ее.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушская активистка Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находится под арестом в Нальчике. 20 июля защита Саутиевой обжаловала ее арест, а сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение о ее содержании под стражей.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

Обращение черкесских женщин в поддержку Саутиевой и других ингушских активистов опубликовала сегодня организация "Адыгэ Хэку". Текст обращения был зачитан на заседании Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Подписи под обращением поставили ведущий научный сотрудник КБИГИ Мадина Хакуашева, активистка Лидия Жегунова, глава республиканской женской организации "Лашин" Аксана Бжедугова и соучредитель кабардино-балкарской организации "Очаг" Ольга Бегретова.

Арест - слишком суровая мера пресечения для ингушских оппозиционеров, а содержание под стражей молодой женщины, "вся вина которой заключается лишь в участии в протестных мероприятиях", вызывает "особое возмущение", отмечают они.

"Позорно, что на Северном Кавказе женщина была лишена свободы за свою гражданскую позицию [...] Мы категорически не согласны с решением суда и требуем ее немедленного освобождения. Также мы выступаем против помещения в СИЗО г.Нальчик ингушских активистов и считаем, что подобные деяния могут привести к межнациональным конфликтам", - говорится в обращении.

Текст обращения судья огласил во время заседания, отметила Ольга Бегретова. На заседание по мере пресечения Саутиевой пришли несколько местных активистов, в частности руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра ​Валерий Хатажуков и глава Ассоциации жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов. "Обращение приобщили к материалам дела. Сбор подписей под ним также продолжается", – приводит слова Бегретовой издание "Кавказ. Реалии".

Адвокат Фатима Урусова, посетившая Зарифу Саутиеву в СИЗО 28 июля, призвала направлять обращения в поддержку активистки во все органы власти и общественные организации. "Она улыбается. Она держится. Передает всем приветы. [...] Я прошу всех, кто тревожится о Зарифе, кому больно и горько от того, где она сегодня находится, написать хотя бы одно ходатайство, заявление, жалобу, обращение", - написала адвокат на своей странице в Facebook.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".