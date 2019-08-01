Суд в Кабардино-Балкарии отказался отменить арест Саутиевой

01 августа 2019, 15:14

Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил сегодня жалобу ингушской активистки Зарифы Саутиевой на свой арест. Такое решение суда вызвало эмоциональную реакцию у присутствующих на заседании активисток, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Как сообщал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находится под арестом в Нальчике. 20 июля защита Саутиевой обжаловала ее арест.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

На сегодняшнем заседании Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение Нальчикского горсуда об аресте Зарифы Саутиевой до 11 сентября. Решение суда было оглашено около 14.00 мск. В зале присутствовали родственники Саутиевой, а также активисты из Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии, сообщил корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседании.

Решение суда вызвало эмоциональную реакцию присутствующих в зале: они плакали, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Зарифа Саутиева участвовала в заседании по видеоконференцсвязи и заявила, что узнала о судебном заседании за несколько минут до его начал. В своей речи Саутиева заявил, что ей «тяжело находиться в таких условиях». Кроме того, на заседании были зачитаны положительные характеристики Саутиевой от общественный организаций Кабардино-Балкарии, сообщил Telegram-канал «Дорога в Нальчик».

В суде защита указывала на незаконность ареста активистки ввиду необоснованности подозрений, рассказал ее адвокат Билан Дзугаев. "Следствие не представило материалов, обосновывающих подозрения по вменяемым статьям об организации применения насилия против представителей власти", - цитирует сегодня Дзугаева "Интерфакс".

По словам защитника, обвинение не представило доказательства того, что Саутиева может скрыться от следствия либо оказывать давление на свидетелей. "В ходе обыска у Саутиевой был изъят загранпаспорт, поэтому она не имеет возможности выехать за границу", - приводит слова адвоката агентство.

22 июля Совет алимов и имамов Ингушетии призвал власти республики добиться освобождения Саутиевой. Правозащитный центр "Мемориал" признал Зарифу Саутиеву политзаключенной.

Накануне суда умер старший брат Саутиевой, сообщил 31 июля адвокат Дзугаев на своей странице в Facebook. По словам защитника, тело брата его подзащитной привезут только 2 августа.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".