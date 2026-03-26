Подозреваемый в нападении на абхазского активиста Какалию отпущен под домашний арест
Суд в Сухуме отправил под домашний арест Алхаса Гургулию, одного из подозреваемых в нападении на оппозиционного активиста Эшсоу Какалию.
Как писал "Кавказский узел", 22 февраля был задержан один из трёх подозреваемых в покушении на Эшсоу Какалию - член Общественной палаты Абхазии Алхас Гургулия.
21 февраля член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы костей лица, пулевые огнестрельные ранения бедра и голени.
Сухумский городской суд отправил под домашний арест до 21 апреля Алхаса Гургулию, стрелявшего в бывшего заместителя генпрокурора, зампредседателя оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Ешсоуа Какалию, предъявив другое обвинение. Об этом говорится в опубликованном 25 марта сообщении на сайте суда.
При этом следствие просило продлить арест, однако суд избрал более мягкую меру, уточняет информационное агентство "Аиашара" на своем телеграм-канале.
Напомним, 22 февраля оппозиция заявила, что покушение на Какалию вызвано критикой в адрес главы администрации президента Беслана Эшбы. Они потребовали его отставки, справедливого расследования и анонсировали сход. 23 февраля на сходе оппозиционеры обвинили Беслана Эшбу в обострении политической жизни в Абхазии и призвали его уйти в отставку.
Эшсоу Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании.
Тогда в ходе протестов возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. В ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".
