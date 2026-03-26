Кавказский узел

09:41, 26 марта 2026

Подозреваемый в нападении на абхазского активиста Какалию отпущен под домашний арест

Эшсоу Какалия. Скриншот фото "Аиашара", https://t.me/aiasharaabh/10403.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сухуме отправил под домашний арест Алхаса Гургулию, одного из подозреваемых в нападении на оппозиционного активиста Эшсоу Какалию.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля был задержан один из трёх подозреваемых в покушении на Эшсоу Какалию - член Общественной палаты Абхазии Алхас Гургулия.

21 февраля член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы костей лица, пулевые огнестрельные ранения бедра и голени.


Сухумский городской суд отправил под домашний арест до 21 апреля Алхаса Гургулию, стрелявшего в бывшего заместителя генпрокурора, зампредседателя оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Ешсоуа Какалию, предъявив другое обвинение. Об этом говорится в опубликованном 25 марта сообщении на сайте суда.

При этом следствие просило продлить арест, однако суд избрал более мягкую меру, уточняет информационное агентство "Аиашара" на своем телеграм-канале. 

Напомним, 22 февраля оппозиция заявила, что покушение на Какалию вызвано критикой в адрес главы администрации президента Беслана Эшбы. Они потребовали его отставки, справедливого расследования и анонсировали сход. 23 февраля на сходе оппозиционеры обвинили Беслана Эшбу в обострении политической жизни в Абхазии и призвали его уйти в отставку.

Эшсоу Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании.

Тогда в ходе протестов возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. В ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

События
04:45, 26 марта 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
00:48, 26 марта 2026
Военный осужден в Нальчике за неявку в часть
19:56, 25 марта 2026
Житель Ставрополья осужден за участие в террористической организации
18:46, 25 марта 2026
Житель Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма
17:24, 25 марта 2026
Военный из Ингушетии убит в военной операции
12:02, 25 марта 2026
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Машины скорой помощи в Абхазии. Фото: пресс-служба Минздрава Абхазии
02:47, 26 марта 2026
Соглашение о российский медпомощи обнадежило жителей Абхазии
Задержание гражданина Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilotо
20:45, 24 марта 2026
Гражданин Грузии арестован в Абхазии по делу о шпионаже
Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:02, 24 марта 2026
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве
Задержанный гражданин Таджикистана. Кадр видео СГБ Абхазии https://sgb.apsny.land/news/item/129-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhan-grazhdanin-tadzhikistana
04:52, 23 марта 2026
Гражданин Таджикистана задержан в Абхазии за экстремизм
Сотрудник полиции ведет мужчину в наручниках в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:57, 17 марта 2026
Житель Абхазии получил срок за героизацию Шамиля Басаева
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото: Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
25 марта 2026, 16:55
Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

Сотрудники ФСБ. Фото: https://obltv.ru/news/fsb-otrabotaet-protivodejstvie-terrorizmu-v-sverdlovskoj-oblasti
25 марта 2026, 13:00
Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков

Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
25 марта 2026, 11:04
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению

