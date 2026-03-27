Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У жителей Волгоградской, Астраханской области и Калмыкии в последнюю неделю возникали затруднения при использовании мобильного интернета, порой большинство сайтов и приложений недоступны, что сказывается на общении с родными и решении рабочих задач. Часть жителей рассказала, что им пришлось сократить использование Telegram* и WhatsApp*.

Как писал "Кавказский узел", Telegram зачастую использовался для рабочих контактов, и уже имеющиеся ограничения вызвали сложности в работе, а доступные способы обхода ограничений не всегда помогают, рассказали жители Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Калмыкии. Часть из них выразила готовность перейти на отечественные мессенджеры, другие заявили, что будут продолжать пользоваться Telegram. Во время отключений мобильного интернета сайты и приложения, к которым разрешен доступ, работают далеко не везде, что на фоне проблем и с мобильной связью приводит к существенным проблемам, рассказали жители юга России.

В октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram. Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство. Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.

"Кавказский узел" опросил семь жителей из трех регионов ЮФО (Волгоградская и Астраханская области, Калмыкия), чтобы выяснить, как на них повлияло замедление мобильного интернета. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Блокировки вынудили искать методы их обхода

Менеджер проектной фирмы из Волгограда Сергей Сапунков сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что последние три дня он не заметил блокировок Telegram и мобильного интернета.

«Работаю часто на дому, иногда в офисе. И там, и там у нас устойчивый Wi-Fi. На телефоне у меня стоит платный хороший VPN. Так что все эти блокировки, если они и есть, на мне слабо отражаются», - сказал Сергей.

Его коллега, представившийся Антоном, подтвердил, что мобильный интернет работает. По его словам, он пользуется в основном маркетплейсами, Яндекс-такси, и "ВКонтакте". "Бывает так, что ВК на мобильном не открывается временами. Из WhatsApp* я вышел, в Facebook* редко заглядываю", - признался Антон.

Временно безработная волгоградка Антонина Хрищатая, также сообщила, что хоть и имеет платный VPN,в основном пользуется сайтами и приложениями, которые не подвергаются блокировке.

«Мы перешли на пользование тех информационных услуг, которые представлены в "белом списке". Telegram я перестала пользоваться. Заглядываю туда изредка, но уже часами в нем не сижу», - сказала Антонина.

Женщина заметила, что очень боится мошенничества в МАХ, куда «принципиально» не входит, и в Госуслугах. Особенно опасается она за своих родителей.

«Старики доверчивые. Мы их пытаемся ограничить, как можем. Вот в банке написали заявление об отказе от получения кредитов. Ну, есть еще способы обезопасить их от воздействия мошенников, которые активизировались в последнее время», - сказала Антонина.

Глава еврейской общины Волгограда Яэль Иоффе указала, что в связи с ограничениями мобильного Интернета в городе возникают проблемы, пришлось покупать VPN.

"Во все рабочие группы ограничен доступ", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, пришлось вместо рабочих групп использователь не только Telegram, но и телефонные звонки. "А это временной и человеческий ресурс", - рассказала Яэль.

Яэль заметила, что «Белыми списками» не интересовалась. "В доступе (к интернет-ресурсам), поэтому не страдаем, но коммуникативно — да», - сказала Яэль Иоффе.

Телефон стал заменой мессенджерам

Астраханский таксист-частник Станислав признался, что испытывает трудности с Интернет-заказами в последнее время.

«Люди с трудом оформляют нам заказы привычным образом, через интернет. Все больше бомбим. Оплата наличкой, иногда по договоренности. Навигатор глючит. Но я Астрахань знаю как свои пять пальцев. А вот новичкам трудно. В общем, приспосабливаемся к новым условиям. Люди вообще легко адаптивны», - сказал Станислав.

Станислав также отметил, что связь с родственниками, проживающими в Камызякском районе, у него через мобильный интернет прервалась.

«Месяц уже с женой не можем им по месенджерам нормально дозвониться. Пользуемся обычной телефонной связью. А раньше WhatsApp* пользовались. Очень удобно было. Фотки и видео отправляли. А сейчас вот в 90-е возвращаемся», - возмутился астраханец.

В Калмыкии стали приходить сообщения об ограничении интернета

Жительница села Яшкуль (республика Калмыкия) Вера Кичикова вновь подтвердила корреспонденту, "Кавказского узла" что ограничений мобильного Интернета в селе не было, мобильная связь устойчивая, работают и WhatsApp*, Telegram.

В то же время в столице республики Элисте перебои с мобильным Интернетом иногда случаются. Журналист, представившийся Сергеем, рассказал, что такие сбои происходят.

«Раньше нам говорили, что сбои происходят из-за технических работ или там аварий каких. Но вот дня два как жителям Калмыки стали приходить СМС-уведомления об ограничении работы мобильного интернета», - сообщил журналист.

Сергей процитировал полученное им сообщение из СМС-рассылки: «В целях обеспечения мер безопасности в регионе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Понимаем возникающие неудобства и необходимость быть на связи, поэтому важные сервисы работают, даже если интернет ограничен».

«Пропагандируют повсюду МАХ. Многим приходится его загружать", - заметил Сергей.