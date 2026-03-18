Ограничения Telegram отразились на работе жителей ЮФО

Telegram зачастую использовался для рабочих контактов и уже имеющиеся ограничения вызвали сложности в работе, а способы обхода ограничений не всегда срабатывают, рассказали жители Ростовской и Волгоградской областей и Калмыкии. Часть из них выразила готовность перейти на отечественные мессенджеры.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram. Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство. Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.

"Кавказский узел" опросил девять жителей регионов ЮФО (Ростовская и Волгоградская область, Калмыкия), чтобы выяснить, столкнулись ли они с замедлением Telegram. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Жительница Ростова-на-Дону Анна Пирова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уже несколько дней испытывает трудности при пользовании мессенджером Telegram.

"Я маркетолог, все наши рабочие чаты - в Telegram. Можно сказать, работать нормально не могли. У меня проблемы начались примерно с субботы. Сначала стали медленно загружаться фото и видео, раньше моментально открывались, теперь загрузка идет секунд 10-15, а то и вообще не загружаются. Голосовые сообщения тоже тормозят. Отправляю, и они зависают в статусе "отправка", могут так висеть минуту-две. Текстовые сообщения пока идут нормально, но иногда с задержкой в несколько секунд. Сегодня и вчера стало еще хуже - вчера вообще полчаса не мог загрузиться канал с новостями, просто белый экран", - сказала она.

Проблемы и на телефоне, и на компьютере.

"Думала, что дело в телефоне, но нет, на ноутбуке та же история. Бесплатный VPN помогает частично, пришлось купить платный. Включаю, и сообщения начинают идти быстрее, фото грузятся, но все равно не так шустро, как раньше было без VPN. С другими мессенджерами пока проблем нет. WhatsApp* работает стабильно, в почту захожу без проблем, YouTube грузится нормально. Пока блокировка касается только Telegram, но я боюсь, что дальше будет хуже", - отметила она.

По словам другого жителя Ростова-на-Дону, уже несколько дней мессенджер не работает без VPN.

"Проблемы появились дня четыре назад, сначала я думал, что у меня интернет глючит. Стал замечать, что в Telegram сообщения уходят с задержкой - пишешь, а они висят с одной галочкой минуту-две, потом резко две галочки и "прочитано". Фото и видео вообще караул - отправляю файл 5-10 МБ, он может загружаться минут пять, а раньше секунд за 10-15 улетал. Голосовые сообщения тоже тупят - записал минутное аудио, оно отправлялось секунд 30. Последние дни совсем плохо - вчера вечером вообще не мог зайти в несколько каналов, пишет "загрузка", и всё", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий.

Семейные чаты плавно перешли в WhatsApp*, отмечает он.

"Все пришлось настроить на WhatsApp*. Хотя нам очень нравился Telegram, очень удобный был мессенджер. Теперь все семейные чаты пришлось продублировать также в WhatsApp*. Рабочие тоже, не все учителя хотят пользоваться VPN", - указал он.

Его коллега подтверждает, что не пользуется VPN.

"Я не очень разбираюсь в технике, мне нужны только рабочие чаты. Неважно, в каком это мессенджере. WhatsApp* вполне устраивает. Лучше, чем устанавливать дополнительные сервисы. Единственное, мне нравились боты в Telegram для редактуры и структурирования текстов. Дети научили пользоваться, и я очень долго проверяла тексты там. Придется искать что-то подобное в WhatsApp*", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена, учительница средних классов.

35-летний таксист Сергей также испытывает трудности с использованием Telegram на протяжении недели.

«У меня Telegram начал глючить где-то неделю назад, может, чуть меньше. Я с диспетчерами общаюсь. И вот заметил, что сообщения стали приходить с задержкой. Фото и видео вообще не грузятся. Голосовые сообщения тоже тормозят, отправляю диспетчеру, оно висит "отправляется" полминуты. Последние два дня совсем плохо - вчера вечером вообще не мог открыть канал с заказами, думал, что меня забанили", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

VPN частично решает проблему, говорит он.

"Установил VPN, но мессенджер не работает так быстро, как раньше. Мы привыкли, что и видео, и фото, и голосовые - все моментально улетает. А тут приходится ждать загрузки, как 10 лет назад, когда только интернет появлялся. Остальные сервисы работают, проблем не замечал", - сообщил он.

Житель Элисты, слесарь Санджи Бергясов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Telegram он заходит редко. Его там интересуют местные республиканские новости и видеоролики, связанные с рыбалкой.

"Заблокируют Telegram, перейду в МАХ. Тем более, говорят, что скоро ни в поликлинику к врачу не запишешься, ни в Госуслуги без него не войдешь. Мне бояться МАХа нечего. Я политикой не занимаюсь, ничего плохого про правительство не говорю", - сказал Санджи.

Жительница Элисты, представившаяся Светланой, напротив, считает, что блокировка Telegram "является репрессивным актом". По мнению женщины, подобные блокировки "ограничивают свободу слова в стране" и "являются антиконституционными".

"Первые блокировки Telegram я заметила в конце прошлого года. У нас и в соседней Волгоградской области они участились в начале марта. VPN у меня нет. Боюсь ставить, так как говорят, что скоро за это будут сурово наказывать. Не знаю, как я буду выходить из положения, если Telegram заблокируют совсем. У меня там активная переписка. Я там новости отслеживаю - и политические и коммунальные", - сказала Светлана.

Волгоградский юрист Роман Мельниченко отметил, что в Telegram перестали загружаться видеоролики, а "изображения загружаются часами".

"В чатах стало проблематично общаться, так как у некоторых собеседников вообще прервался доступ к Telegram. Создаю альтернативные чаты в ВК и подумываю об установке МАХ. В итоге теряю зарубежных собеседников. Работа для меня в ВК и в МАХе полностью безопасна, так как я знаю, что органам не нужно ничего, кроме своего желания, чтобы привлечь меня к ответственности. Человека нельзя убить дважды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студент одного из волгоградских вузов Сергей Шамратов сообщил, что с начала марта в Волгограде и области "стали пропадать Telegram и другие мессенджеры". Сергей решил проблему, закачав "КВН" (так он назвал VPN). Студент отметил, что так поступили все его сокурсники.

"Пока КВН упоминать можно в беседе. Но мы стараемся в разговоре и переписке его переименовывать. И пользоваться им пока можно - никто не заругает, а вот рекламировать его нельзя - с лета прошлого года это наказуемо (пункт 1 "м" статьи 15.1 федерального закона "Об информации")", - отметил Шамратов.

Волгоградский историк Андрей Кудинов также намерен использовать VPN.

"Не вижу ни одной причины для его (Telegram) ограничений. Власти сами себе стреляют в ногу. Ведь все уровни администрации имеют свои странички (в Telegram). Это действительно удобно и оперативно. Я чаще в Telegram нахожу городские новости, чем на сайтах СМИ. С конца февраля видео не загружается совсем, фотографии тоже с трудом проходят. Ну это не единственная проблема, кстати. WhatsApp* почти полностью заблокирован - уже и не пользуюсь им. Мессенджер через раз работает. Проблемы с ними в начале марта начались", - рассказал Кудинов.