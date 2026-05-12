Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временное закрытие проезда по автомобильному мосту между Краснодарским краем и Крымом вызвало вопросы о причинах и сроках ограничений.

Как писал "Кавказский узел", с 3 ноября 2025 года электромобилям и гибридным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям предложен альтернативный сухопутный маршрут вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога до Джанкоя. Власти обосновали решение соображениями безопасности. В тот же день были выписаны первые 18 штрафов водителям электрокаров, которые пытались проехать на мост вопреки запрету.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил в 09.33 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в публикации.

Запрет на проезд вызвал вопросы у некоторых пользователей Telegram в чате "Крымский мост чат". "Кто знает, мост надолго перекрыли?" – написал Alexsso.

"Думаете, это по расписанию? Об открытии сообщат", - ответила Лейла Е-ва. "Мост перекрыт до тех пор, пока военные не увидят чистое небо. Проявляйте терпение!" – призвал Илья.

Всё не организовано с Тамани. Кто куда видит, туда и едет

Пользователь Punk подверг критике организацию движения. "Сейчас при тревоге выезжали, это треш, конечно, всё не организовано с Тамани. Кто куда видит, туда и едет. По старой памяти поехали на первый к мосту выезд, он закрыт, я знаю, но думал, при тревоге его откроют хоть. Но нет, выезд только у буквы Z. Гаишники тоже ничего не знают, короче весело", - написал он.

Позднее движение по мосту было восстановлено. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сообщил в 10.19 мск инфоцентр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Напомним, 18 августа 2025 года силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. ФСБ заявила, что организатором теракта является военная разведка Украины. Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве моста, заявив, что они - случайные люди. 27 ноября 2025 года суд приговорил обвиняемых к пожизненным срокам.