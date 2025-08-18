×

08:49, 18 августа 2025

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Крымском мосту

Фрагмент задержания. Стоп-кадр видео https://t.me/readovkanews/99974 от 18.08.25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии должна была проследовать в Краснодарский край.

По информации ведомства, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю — он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником", указано в сообщении "Коммерсанта".

Силовики выявили и обезвредили взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине «Шевроле Вольт», а также задержали всех лиц, причастных к ее доставке на территорию страны. В ЦОС ФСБ уточнили, что уже вторая с начала этого года попытка украинских спецслужб устроить теракт на мосту.  

Также силовики опубликовали видео задержания и допроса. Ролик начинается с задержания двух мужчин рядом с белой "ГАЗелью", которая перевозит  серый Chevrolet Volt. Затем сотрудники спецслужб осматривают легковой автомобиль и обнаруженное в нем взрывное устройство.

Еще один мужчина, лицо которого скрыто, на допросе рассказал, что для него из европейской страны должны были пригнать автомобиль.

"<Куратор> сказал, что мне нужно отправить документы - паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение. Я все это ему отправил. После чего он мне сказал, что нужно будет поехать на таможню в Минеральные Воды и узнать, какие нужны документы для растаможки автомобиля. Далее поехать в Лермонтов для постановки автомобиля на учет", - заявил он на записи

После этого он должен забрать автомобиль и ехать на нем в Крым по Крымскому мосту. "После чего меня задержали сотрудники ФСБ", - рассказал задержанный.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

Автор: "Кавказский узел"

