Жительница Крыма рассказала о пытках после задержания в аэропорту Сочи

Виктория Сергеева, задержанная в аэропорту Сочи летом 2025 года, рассказала о принуждении к самооговору и пытках, которым ее подвергли силовики.

"Кавказский узел" писал, что жительница Кургана Елизавета Остроухова, прилетев летом 2025 года из Турции, так и не смогла попасть домой, поскольку не менее восьми раз была отправлена в Сочи под административный арест. По информации адвоката Остроуховой, в Сочи в похожих обстоятельствах задержали еще двух женщин, также прилетевших из Турции. Их дела развиваются по идентичной схеме: серии административных арестов без возбуждения уголовного дела.

Рассказ жительницы Крыма, задержанной по прилете в Сочи летом 2025 года, опубликовало сегодня адвокатское сообщество “Первый отдел”*. Виктория Сергеева была задержана утром 21 августа 2025 года, после приземления в аэропорту Сочи.

По словам Виктории Сергеевой, на границе силовики потребовали у нее украинский загранпаспорт, увидели штампы о недавних поездках на подконтрольные Киеву территории, а затем забрали телефон и угрозами заставили разблокировать украинские банковские приложения.

Сергеева имеет российский и украинский паспорта, рассказывал в октябре ее сын. “Ее задержали, в тот же день перевезли в ИВС в Псоу, где ей стало плохо и вызвали врача скорой помощи и в тот же день увезли в другое место”, – цитировал слова родственника 2 октября правозащитный проект ОВД-Инфо*.

В приложениях украинских банков сотрудники ФСБ нашли данные о нескольких гривневых транзакциях – по версии силовиков, это были переводы в пользу вооруженных сил Украины. Сергеева утверждает, что использовала приложения украинских банков с 2021 года и не делала эти переводы, так как давно утратила привязанную к счету сим-карту.

По словам Сергеевой, вскоре силовики начали угрожать ее детям. После длительного допроса они заявили, что женщине грозит лишь штраф, и под давлением Сергеева подписала предоставленные ими признательные показания. Затем ее неоднократно арестовывали по протоколах об административных правонарушениях – сначала на 13 суток за непредъявление паспорта, потом еще на 15 суток за “неповиновение полиции, и так далее. Все это время Сергеевой отказывали в возможности встретиться с адвокатами и позвонить родным.

“Во время одного из арестов ее поместили в камеру "с испражнениями", не давали воду и лекарства, а когда ей стало плохо – не вызвали врача. Еду и таблетки, утверждает Сергеева, ей отдали только после того, как она поставила подпись под "нужным" протоколом”, – говорится в публикации “Первого отдела”*.

В изоляторе Мацесты Виктория познакомилась с женщинами, которых также задержали в аэропорту Сочи и предъявили примерно такие же претензии – из-за денежных переводов или контактов с украинцами. Женщины рассказывали, что некоторые их сокамерницы “исчезали” после того, как их забирали сотрудники ФСБ.

В конце сентября 2025 года силовики объявили Сергеевой, что “Москва согласовала уголовное дело” по статье о госизмене, поэтому ее этапируют в Воронежскую область. В СИЗО, куда ее привезли, “заключенных постоянно оскорбляли, на них кричали, заставляли стоя слушать гимн России утром и вечером, а иногда петь его”. По словам Сергеевой, после душа их заставляли стоять на “растяжке” по 15 минут, читать патриотические стихи и благодарить сотрудников за помывку.

В СИЗО Борисоглебска Сергееву избили и подвергли пыткам, в том числе угрозам электрошокером. “Растянули так, что казалось, у меня разорвется промежность. В такой позе меня силой держали полминуты”, – рассказала она. Ни Сергеевой, ни другим содержавшимся там женщинам, не предъявили официальных обвинений и не позволяли связаться ни с родственниками, ни с адвокатом.

По информации адвокатов, силовики обосновывали длительное содержание Сергеевой и других людей в СИЗО без процессуального статуса “решением Президента Российской Федерации от 08.03.2022 об организации приема и размещения лиц, оказывающих противодействие СВО”. В нарушение Конституции РФ, оно позволяет силовикам водворять людей в изоляторы без суда.

Официально об уголовном деле по статье о госизмене (275 УК РФ, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы) Сергеевой сообщили 28 января 2026 года, когда ее привезли в Краснодар. Там она отказалась от прежних показаний, данных под давлением. “Преступления я не совершала, чужую вину признавать отказалась”, – заявила она.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.