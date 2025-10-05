Возвращение из Турции обернулось серией арестов россиянки в Сочи

Жительница Кургана Елизавета Остроухова, прилетев летом из Турции, так и не смогла попасть домой, поскольку не менее восьми раз была отправлена в Сочи под административный арест. Женщина содержится в изоляции уже больше двух месяцев.

42-летняя жительница Кургана Елизавета Остроухова прилетела из Турции в Сочи вечером 17 июля, после чего перестала выходить на связь. Ее близкие, не дождавшись женщину дома, подали заявление о ее исчезновении. Только после того, как было подано заявление, выяснилось, что Елизавета «пропала» в изоляторе временного содержания в Сочи, так как спецслужбы заподозрили ее в "проявлении определенного интереса к ВСУ", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Остроуховой, попросившая не публиковать ее имя.

При этом, по ее словам, Остроухову уже восемь раз задерживали на выходе из ИВС то в Адлере, то в Хосте, предъявляя ей обвинения по статье 19.3 КоАП РФ "сопротивление законным требованиям полиции" или статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". После этого женщину отправляли под суд и снова возвращали в изолятор.

В последний раз задержание, суд и отправка в ИВС состоялись 20 сентября. Елизавету должны были уже выпустить, но, видимо, опять задержали и отправили в изолятор в девятый раз, предположила адвокат.

Она отметила, что из известных ей восьми арестов три были обжалованы, но два из них были оставлены без изменения, а одна жалоба так и не рассмотрена. Также адвокату неизвестно, что происходит с ее подзащитной после 20 сентября. «На сайтах судов никакой информации нет», - пояснила она, добавив, что силовики и судьи меняют локации местонахождения ее подзащитной с Хосты на Адлер и наоборот.

Арест продлевали уже восемь раз: каждый раз по 10-15 суток

"Первый протокол составили на подзащитную 18 июля в аэропорту Сочи. Женщине сразу вменили статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции). С тех пор арест продлевали уже восемь раз: каждый раз по 10-15 суток. Последнее решение Центрального районного суда Сочи датировано 20 сентября - судья вновь назначил десять суток ареста. Фактически Остроухова содержится в изоляторе без предъявления обвинений по уголовной статье уже скоро три месяца", - сказала адвокат.

По мнению адвоката, уголовную статью Остроуховой все равно предъявят. Она считает, что основанием для задержания стала интернет-переписка Остроуховой и посты в соцсетях относительно СВО.

Родственник Остроуховой сообщил, что не понимает смысла серии арестов. "Не понимаю, в чём смысл этой карусели. Если у них есть переписка, признание, зачем держать человека по административным статьям? Такое ощущение, что дело просто не хотят оформлять официально", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как родственник Остроуховой, так и одна из ее подруг Татьяна считают, что в Турции Елизавета Остроухова могла выходить на контакты с аккаунтами, которые могли оказаться провокацией спецслужб.

Она абсолютно далёкий от политики человек

«Она абсолютно далёкий от политики человек. В России она работала в социальной сфере, помогала инвалидам и занималась волонтёрством в приютах для животных. В последние годы жила в Турции, откуда поддерживала ребёнка и помогала оплачивать обучение. Она всегда была заботливым человеком. Могла ночами сидеть с больными животными, помогала пожилым соседям. В политике никогда активно не участвовала. Но после начала СВО переехала в Турцию, переживала за сына и часто волновалась, что его могут забрать в армию и отправить на СВО. Дома ее ждут родители: мать и отец. Они очень волнуются", - рассказала Татьяна корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, в последнем известном ей постановлении судьи указано, что Остроухова «злостно не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции, отказалась предъявить документы и пройти в отдел». На основании этого её признали виновной по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначили 10 суток ареста.

Административка превращается в инструмент обхода уголовного процесса

Такие протоколы - лишь формальность, позволяющая месяцами удерживать человека в изоляции, считает адвокат. «Фактически речь идёт о внесудебном наказании за политическую нелояльность. Административка превращается в инструмент обхода уголовного процесса», - сказала она.

По ее словам, в Сочи в похожих обстоятельствах задержали ещё двух женщин, также прилетевших из Турции. Их дела развиваются по идентичной схеме: серии административных арестов без возбуждения уголовного дела. «Это указывает на системность практики. Административный арест используется как способ держать людей под контролем, не начиная полноценное следствие», - сказала адвокат.