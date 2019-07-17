17 июля 2019, 23:52

Защита Саутиевой обжаловала ее арест

Адвокат подал в Верховный суд Кабардино-Балкарии жалобу на арест ингушской активистки Зарифы Саутиевой по делу о столкновениях на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля суд в Нальчике оставил Саутиеву в СИЗО до 11 сентября. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием суду, не доказывают вину Саутиевой в призывах к нападению на силовиков, заявила защита.

"Подали сегодня апелляцию по Зарифе в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Будем ждать", - написал сегодня на своей странице в в социальной сети Facebook Билан Дзугаев.

Он также написал, что в скором времени следствие предъявит ей обвинение "по организации насилия по отношению к гвардейцам".

На сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии информации о поступлении апелляции по состоянию на 22.40 мск сегодня нет.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд повторно признал обыски в доме Мусы Мальсагова законными", "Сын Ахмеда Барахоева оштрафован за участие в митинге", "Багаудин Хаутиев первым из 40 задержанных активистов обвинен по делу о протестах в Ингушетии". 

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