Кавказский узел

23:54, 13 апреля 2026

Прогноз погоды в Дагестане не подтвердил опасений о третьей волне паводков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Период, на который прогнозировалась третья волна паводков в Дагестане, не принес ухудшения погоды в тех масштабах, что наблюдались ранее, заявил глава республики Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений назвали в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа. Институт географии РАН ранее объяснил регулярные наводнения в Дагестане сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального. Сегодня в Дагестане остаются подтопленными 508 жилых домов и 528 приусадебных участков, в пунктах временного размещения находится 541 человек, в том числе 178 детей.

В Дагестане сохраняются "локальные очаги изменений метеорологических условий", но в целом в период прогнозируемой третьей волны паводков неблагоприятные погодные явления оказались не столь масштабными, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. 

Он отметил, что в горных районах в связи с осадками продолжаются сходы лавин, паводки в некоторых населенных пунктах и оползни. "Сегодня еще пока говорим о том, что сами ситуации чрезвычайного характера в большей или меньшей степени имеют место быть", - цитирует слова Меликова  РИА "Новости".

На сегодняшний день из-за подтоплений в Дагестане было эвакуировано более 11,2 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи детей, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По его словам, в 16 пунктах временного размещения находятся 532 человека, из них 177 детей, остальные эвакуированные разместились  у родственников.

Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил сегодня министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров.

"У нас на сегодняшний момент сумма выплат - 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 - по частичной или полной утрате имущества, из них за частичную утрату имущества - 116 человек, за полную утрату имущества - 10", - доложил министр на заседании оперативного штаба.

Когда ждали "третью волну"

На фоне прогноза о третьей волне паводков в пострадавших районах была начата новая подготовка: частично была возобновлена эвакуация жителей из опасных зон, велась расчистка и расширение русел рек, техника работала в Мамедкале, на хасавюртовском направлении и в Карамане, а в других населенных пунктах, где ранее были подтопления, также пытались увеличить пропуск воды.

МЧС Дагестана 10 апреля распространило экстренное предупреждение на следующие пять суток, с 11 по 15 апреля. "Местами по районам Республики Дагестан ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра до 22-27 метров в секунду. В отдельных горных и высокогорных районах очень сильный снегопад, туман. На реках - повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объёма", - говорилось в сообщении на сайте ведомства.

В то же время данные погодного сервиса "Кавказского узла" с 9 апреля не обещали сильных осадков. Так, умеренные осадки прогнозировались на 11 апреля в Бабаюрте, в Махачкале ближайший дождь, от слабого до умеренного, прогнозируется только на 14 апреля.

В Уркарахе сегодня шел слабый дождь, осадки от слабых до умеренных (с возможным снегом) ожидаются вплоть до 16 апреля. В Гунибе сегодня умеренный дождь, ночью и днем 14 апреля ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега. В Дахадаевке и Дылыме на ближайшие сутки также прогнозируются дожди от слабых до умеренных. 

В Буйнакске слабый и умеренный дождь ожидаются во вторник, 14 апреля, и в субботу, в остальные дни - облачно, без осадков. В Дагестанских Огнях ожидается умеренный дождь 14 апреля и ночью 15 апреля.

Паводки, вызванные ливнями, начались в СКФО в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
19:40, 13 апреля 2026
Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
18:35, 13 апреля 2026
Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
11:58, 12 апреля 2026
Комбатант из Камышина убит на Украине
08:58, 12 апреля 2026
Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции
Все события дня
Новости
22:57, 13 апреля 2026
Дополнительная группа спасателей направлена в Дагестан из Кабардино-Балкарии
Иван Отраковский. Кадр видео на YouTube
21:27, 13 апреля 2026
Отраковский назвал провокацией свой арест в Дагестане
Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
20:28, 13 апреля 2026
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты
Обыск во время задержания директора водоканала. 13 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-04-13/539224
17:40, 13 апреля 2026
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
13 апреля 2026, 20:28
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты

Обыск во время задержания директора водоканала. 13 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-04-13/539224
13 апреля 2026, 17:40
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

Последствия наводнения в Дагестане. Фото: Flandria12 https://ru.wikipedia.org/
13 апреля 2026, 12:00
Аналитики поспорили о причинах разрушительного наводнения в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
