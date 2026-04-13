Прогноз погоды в Дагестане не подтвердил опасений о третьей волне паводков

Период, на который прогнозировалась третья волна паводков в Дагестане, не принес ухудшения погоды в тех масштабах, что наблюдались ранее, заявил глава республики Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений назвали в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа. Институт географии РАН ранее объяснил регулярные наводнения в Дагестане сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального. Сегодня в Дагестане остаются подтопленными 508 жилых домов и 528 приусадебных участков, в пунктах временного размещения находится 541 человек, в том числе 178 детей.

В Дагестане сохраняются "локальные очаги изменений метеорологических условий", но в целом в период прогнозируемой третьей волны паводков неблагоприятные погодные явления оказались не столь масштабными, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он отметил, что в горных районах в связи с осадками продолжаются сходы лавин, паводки в некоторых населенных пунктах и оползни. "Сегодня еще пока говорим о том, что сами ситуации чрезвычайного характера в большей или меньшей степени имеют место быть", - цитирует слова Меликова РИА "Новости".

На сегодняшний день из-за подтоплений в Дагестане было эвакуировано более 11,2 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи детей, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По его словам, в 16 пунктах временного размещения находятся 532 человека, из них 177 детей, остальные эвакуированные разместились у родственников.

Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил сегодня министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров.

"У нас на сегодняшний момент сумма выплат - 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 - по частичной или полной утрате имущества, из них за частичную утрату имущества - 116 человек, за полную утрату имущества - 10", - доложил министр на заседании оперативного штаба.

Когда ждали "третью волну"

На фоне прогноза о третьей волне паводков в пострадавших районах была начата новая подготовка: частично была возобновлена эвакуация жителей из опасных зон, велась расчистка и расширение русел рек, техника работала в Мамедкале, на хасавюртовском направлении и в Карамане, а в других населенных пунктах, где ранее были подтопления, также пытались увеличить пропуск воды.

МЧС Дагестана 10 апреля распространило экстренное предупреждение на следующие пять суток, с 11 по 15 апреля. "Местами по районам Республики Дагестан ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра до 22-27 метров в секунду. В отдельных горных и высокогорных районах очень сильный снегопад, туман. На реках - повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объёма", - говорилось в сообщении на сайте ведомства.

В то же время данные погодного сервиса "Кавказского узла" с 9 апреля не обещали сильных осадков. Так, умеренные осадки прогнозировались на 11 апреля в Бабаюрте, в Махачкале ближайший дождь, от слабого до умеренного, прогнозируется только на 14 апреля.

В Уркарахе сегодня шел слабый дождь, осадки от слабых до умеренных (с возможным снегом) ожидаются вплоть до 16 апреля. В Гунибе сегодня умеренный дождь, ночью и днем 14 апреля ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега. В Дахадаевке и Дылыме на ближайшие сутки также прогнозируются дожди от слабых до умеренных.

В Буйнакске слабый и умеренный дождь ожидаются во вторник, 14 апреля, и в субботу, в остальные дни - облачно, без осадков. В Дагестанских Огнях ожидается умеренный дождь 14 апреля и ночью 15 апреля.

Паводки, вызванные ливнями, начались в СКФО в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

