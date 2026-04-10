Кавказский узел

13:59, 10 апреля 2026

Сельчане в Дагестане занялись укреплением берега на фоне неблагоприятного прогноза

Жители села Бутуш Ботлихского района своими силами укрепляют берега реки Аксайки. 10 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/10236

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Бутуш Ботлихского района своими силами укрепляют берега реки Аксайки на фоне объявленных ливней, им помогают жители других сел. В первую волну подтоплений в поселке были затоплены 100 домов и хозяйственных объектов, десятки гектаров земельных участков.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей.  К 8 апреля только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью.

Жители села Бутуш Ботлихского района самостоятельно проводят работы по укреплению берега на фоне объявленной третьей волны ливней. Они  укрепляют берег покрышками и мешками с песком, следует из видео, которое разместил Mash Gor.  

Опасность очередных наводнений объявили на 11 апреля. "Село уже пострадало, местные поняли, что от новых разрушений их не защитит никто, кроме них самих. Работают почти без перерывов. К берегу Аксайки пригнали собственную технику, на помощь приехали люди из соседних сёл", - говорится в сообщении.

На видео сельчане укладывают на берегу покрышки и мешки с песком, фиксируя их сеткой. Покрышки носят вручную.

МЧС Дагестана распространило сегодня экстренное предупреждение. "До конца суток 10 апреля, в течение суток 11-15 апреля местами по районам республики Дагестан ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра 22-27 м/с. В отдельных горных и высокогорных районах очень сильный снег, туман. На реках повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

1 апреля  сообщалось что свыше 100 жилых домов и хозяйственных объектов, а также десятки гектаров земельных участков, в частности территории отгонного животноводства подтоплены в селе Бутуш в Дагестане, сообщила  администрация Ботлихского района.

Тогда же жители начали борьбу с подтоплениями. "Люди вышли на берег, вооружившись всем, что попадается под руку: мешками с песком, подручными материалами, любой возможностью создать барьер для неумолимой водной стихии", - писала 31 марта администрация Бабартовского района.

Жители сделали барьер из мешков с песком, что позволило сдержать дальнейшее затопление населенного пункта, передавал "Черновик" 1 апреля.

"Наши земляки в Бутуше всю неделю с первого дня стихии не только восстанавливали пострадавшие дома и соцобъекты, но и укрепляли берег реки Акташ для предотвращения дальнейшего затопления территорий. Именно благодаря этому второй удар стихии не нанес большого ущерба», - заявил 6 апреля глава Ботлихского района Руслан Гамзатов.

Село Бутуш Ботлихского района расположено в зоне отгонного животноводства на территории Бабаюртовского района,, говорится на сайте администрации Бабаюртовского района.

Напомним, Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Бабаюрте  осадков не ожидается, слабый дождь ожидается вечером 11 апреля и весь день 12 апреля, 13 апреля ожидаются умеренные осадки.  Сегодня в Бабаюрте днем и ночью переменная облачность, днем +13 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

