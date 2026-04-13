Кавказский узел

10:57, 13 апреля 2026

Число эвакуированных в пункты временного размещения в Дагестане выросло до 541

Пункт временного размещения в Дагестане. Фото: Администрация Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число доставленных в пункты временного размещения в Дагестане увеличилось за сутки, по данным МЧС, на 18 человек. В республике остаются подтопленными 508 жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля, по данным МЧС, в Дагестане оставались подтопленными 762 жилых дома и 812 приусадебных участков, а 12 апреля - 516 домов и 556 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находились 523 человека, в том числе 173 ребенка.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального.

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
11:40 09.04.2026
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане
Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

Число подтопленных в Дагестане домов за сутки снизилось с 516 до 508, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

"На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог", - цитирует сообщение ведомства агентство

В пунктах временного размещения на территории республики находится 541 человек, в том числе 178 детей, отмечается в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачная погода без осадков, а в ночь на 14 апреля ожидается умеренный дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Напомним, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день.

Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Большинство домов сельчан повреждены наводнением, 12 апреля многие еще оставались затопленными.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
