Число эвакуированных в пункты временного размещения в Дагестане выросло до 541

Число доставленных в пункты временного размещения в Дагестане увеличилось за сутки, по данным МЧС, на 18 человек. В республике остаются подтопленными 508 жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля, по данным МЧС, в Дагестане оставались подтопленными 762 жилых дома и 812 приусадебных участков, а 12 апреля - 516 домов и 556 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находились 523 человека, в том числе 173 ребенка.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального.

Число подтопленных в Дагестане домов за сутки снизилось с 516 до 508, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

"На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог", - цитирует сообщение ведомства агентство

В пунктах временного размещения на территории республики находится 541 человек, в том числе 178 детей, отмечается в публикации.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Напомним, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день.

Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Большинство домов сельчан повреждены наводнением, 12 апреля многие еще оставались затопленными.

