×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:16, 14 апреля 2026

Поезд с топливом и удобрениями отправлен из Азербайджана в Армению

Вагоны с топливом и удобрениями. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/iz_azerbaidzhana_v_armeniyu_otpravlen_eshche_odin_poezd_s_dizelnym_toplivom_i_udobreniyami-4123371

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия из 1298 тонн дизельного топлива экспортирована из Азербайджана в Армению. Этим же поездом отправлены 240 тонн сельхозудобрений из России.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. 16 марта стало известно, что партия из 4,5 тысячи тонн дизельного топлива отправлена из Азербайджана в Армению.

Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

Участок Транскаспийского коридора. Скриншот страницы сайта международной ассоциации «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут» https://middlecorridor.com/ru/
03:50 07.04.2026
Аналитики оценили перспективы развития Срединного коридора
Военные конфликты в Иране и на Украине усилили значение Транскаспийского международного транспортного коридора как альтернативного пути из Азии в Европу. На фоне перебоев на традиционных направлениях привлекательность Срединного коридора растет.

Из Азербайджана в Армению сегодня экспортирована очередная партия нефтепродуктов - 1298 тонн дизельного топлива, сообщает АПА.

Груз отправлен в 22 вагонах. С учетом этой партии из Азербайджана в Армению экспортировано 6312 тонн дизеля, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95, пишет агентство.

Железнодорожный состав отправлен со станции Баладжары в направлении станции Бёюк Кесик. В него включены также четыре вагона с 240 тоннами сельскохозяйственных удобрений, отправленных в Армению из России транзитом через Азербайджан, сообщает Report.

Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии, говорится в публикации.

Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению. Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Напомним, по состоянию на 1 апреля из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено 23,5 тысячи тонн зерна, более 1000 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше