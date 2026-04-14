Поезд с топливом и удобрениями отправлен из Азербайджана в Армению

Партия из 1298 тонн дизельного топлива экспортирована из Азербайджана в Армению. Этим же поездом отправлены 240 тонн сельхозудобрений из России.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. 16 марта стало известно, что партия из 4,5 тысячи тонн дизельного топлива отправлена из Азербайджана в Армению.

Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

Из Азербайджана в Армению сегодня экспортирована очередная партия нефтепродуктов - 1298 тонн дизельного топлива, сообщает АПА.

Груз отправлен в 22 вагонах. С учетом этой партии из Азербайджана в Армению экспортировано 6312 тонн дизеля, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95, пишет агентство.

Железнодорожный состав отправлен со станции Баладжары в направлении станции Бёюк Кесик. В него включены также четыре вагона с 240 тоннами сельскохозяйственных удобрений, отправленных в Армению из России транзитом через Азербайджан, сообщает Report.

Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии, говорится в публикации.

Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению. Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Напомним, по состоянию на 1 апреля из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено 23,5 тысячи тонн зерна, более 1000 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.