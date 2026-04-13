Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор водоканала Карабудахкентского района Дагестана задержан по подозрению в предоставлении услуг водоснабжения ненадлежащего качества, в результате чего за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились более 50 человек.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля в больницу Карабудахкента были госпитализированы 27 детей и восемь взрослых с признаками кишечной инфекции.

Со 2 по 4 апреля в Карабудахкентскую районную больницу был госпитализирован 21 пациент с признаками кишечной инфекции, в том числе 14 детей. 4 апреля число госпитализированных выросло до 25. Следствие назвало вероятной причиной отравления употребление питьевой воды. 4 апреля Роспотребнадзор объявил в Дагестане экстренную иммунизацию в связи с наводнениями и риском вспышки вирусного гепатита А. Ранее, 28 марта, ведомство призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения.

По версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в период со 2 по 4 апреля в медучреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых была госпитализирована. Подозреваемый задержан, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по признаку оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей 1 .

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения.

В результате наводнения в Дагестане погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

