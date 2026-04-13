17:40, 13 апреля 2026

Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

Директор водоканала Карабудахкентского района Дагестана задержан по подозрению в предоставлении услуг водоснабжения ненадлежащего качества, в результате чего за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились более 50 человек.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля в больницу Карабудахкента были госпитализированы 27 детей и восемь взрослых с признаками кишечной инфекции.

Со 2 по 4 апреля в Карабудахкентскую районную больницу был госпитализирован 21 пациент с признаками кишечной инфекции, в том числе 14 детей. 4 апреля число госпитализированных выросло до 25. Следствие назвало вероятной причиной отравления употребление питьевой воды. 4 апреля Роспотребнадзор объявил в Дагестане экстренную иммунизацию в связи с наводнениями и риском вспышки вирусного гепатита А. Ранее, 28 марта, ведомство призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения.

По версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в период со 2 по 4 апреля в медучреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых была госпитализирована. Подозреваемый задержан, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по признаку оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей .

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения.

В результате наводнения в Дагестане погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

