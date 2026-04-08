Число пациентов с отравлением выросло в Карабудахкенте до 35

В больницу Карабудахкента госпитализированы 27 детей и восемь взрослых с признаками кишечной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 4 апреля в Карабудахкентскую районную больницу был госпитализирован 21 пациент с признаками кишечной инфекции, в том числе 14 детей. 4 апреля число госпитализированных выросло до 25. Следствие назвало вероятной причиной отравления употребление питьевой воды.

4 апреля Роспотребнадзор объявил в Дагестане экстренную иммунизацию в связи с наводнениями и риском вспышки вирусного гепатита А. Ранее, 28 марта, ведомство призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения.

По данным на утро 8 апреля, в больнице Карабудахкента после отравления проходят лечение 35 пациентов с признаками гастроэнтерита, из них 27 детей, сообщает в своем телеграм-канале Минздрав Дагестана.

"В больнице созданы все необходимые условия для лечения в соответствии с современными рекомендациями", - отмечается в сообщении.

Медработники в республике проводят иммунизацию против вирусного гепатита А, отчитался Минздрав. "Напоминаем! Пользуйтесь только кипячёной или бутилированной водой для питья, приготовления пищи, детских смесей, обработки детских сосок и игрушек, полоскания рта и умывания, купания младенцев", - говорится в публикации.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения.

В результате наводнения в Дагестане погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

