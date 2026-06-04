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10:35, 4 июня 2026

Сагид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному сроку

Сагид Муртазалиев. Фото: https://er.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Пенсионного фонда Дагестана Сагид Муртазалиев осужден пожизненно за организацию убийства.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря суд в Махачкале заочно приговорил бывшего управляющего отделения Пенсионным фондом в Дагестане Сагида Муртазалиева к девяти годам заключения по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

С 2015 года арестован заочно и находится в международном розыске бывший глава дагестанского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Сагид Муртазалиев. В конце ноября 2025 года суд в Черкесске удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства имущество Муртазалиева и трех его родственников на сотни миллионов рублей. Следствие считает, что в 2010 году Муртазалиев передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Андрей Виноградов 22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. На тот момент Муртазалиев, скрывшийся от следствия за рубежом, сохранял ограниченное влияние в Дагестане, указывали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего управляющего отделением Пенсионного фонда России по Дагестану Сагида Муртазалиева, признав его виновным в организации убийства высокопоставленного сотрудника МВД и финансировании незаконных вооруженных формирований.

"В июле 2010 года Муртазалиев (исполняющий к тому времени должностные обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан), решил организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в городе Кизляре Центра по противодействию экстремизму при МВД по Республике Дагестан и заместителя главы администрации муниципального образования "Городской округ город Кизляр" членами НВФ за вознаграждение", - цитирует ТАСС представителя суда. 

Помимо пожизненного лишения свободы, бывшему чиновнику назначен крупный денежный штраф, уточняет «Коммерсант». 

В материалах дела указано, что в начале 2009 года в Кизлярском районе Дагестана было создано незаконное вооруженное формирование. Целью его участников было отторжение от России ряда республик для создания на территории Северного Кавказа исламского государства. Сагид Муртазалиев, в то время занимавший пост главы Кизлярского района, по версии следствия, захотел сотрудничать с террористами для достижения своих личных целей и в сентябре 2009 года передал одному из участников формирования 2,7 миллиона рублей.

В 2010-м Сагид Муртазалиев, уже будучи главой республиканского Пенсионного фонда, пообещал передать на нужды незаконного формирования 100 тысяч долларов (3 миллиона рублей по тогдашнему курсу), если его участники убьют замначальника отдела по противодействию экстремизму Центра "Э" при МВД по Дагестану Шевкета Куджаева и исполняющего обязанности замглавы Кизляра Василия Наумочкина.

К участию Сагид Муртазалиев привлек своего знакомого Омара Асадулаева и главу муниципального образования Кизлярский район Андрея Виноградова, которые после достижения договоренности о совершении убийств передали деньги террористам.

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