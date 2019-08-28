Верховный суд России подтвердил приговор Андрею Виноградову

28 августа 2019, 13:52

Суд оставил сегодня в силе приговор бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, осужденному по делу о финансировании терроризма и ряду тяжких преступлений.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова к 15 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничестве аналогичному преступлению, а также в пособничестве покушению на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина и финансировании терроризма.

После вынесения приговора защита Виноградова заявила, что намерена добиваться его оправдания. Согласно версии защиты, Виноградов осужден по политическим мотивам, так как вмененные ему статьи предполагают более суровое наказание, чем он получил. Пользователи соцсетей поспорили о справедливости приговора Виноградову. 12 февраля члены президиума политсовета дагестанского отделения "Единой России" единогласно проголосовали за исключение его из партии.

Защита Андрея Виноградова обжаловала приговор Северо-Кавказского военного суда, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня отклонила жалобу адвоката, проинформировали в пресс-службе Верховного суда.

«Приговор по данному делу был оставлен без изменений» - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе.

На сайте Верховного суда России, по состоянию на 13.05 мск сегодня, нет информации об итоге заседания по делу Виноградова.

Напомним, что сам Виноградов отказался признать вину в суде первой инстанции. "Вину ни по одному из преступлений не признаю, считаю это дело полностью сфабрикованным. Я никогда не имел отношения к пособничеству терроризму, я патриот своей страны", - сказал Андрей Виноградов в феврале 2018 года после оглашения обвинительного заключения.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Андрея Виноградова. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".