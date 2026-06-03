Обвинение Присяжнюка в убийстве 20-летней давности вызвало в соцсети дискуссию о необъективности следствия

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Расследование дела бывшего националиста из Санкт-Петербурга Кирилла Присяжнюка может быть необъективным из-за его давности, а со стороны силовиков возможно оказание давления, указали пользователи Facebook*, комментируя задержание Присяжнюка в Махачкале.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что бывший участник группы националистов Кирилл Присяжнюк, принявший ислам, арестован за убийство женщины в 2006 году.

Бывший националист из Санкт-Петербурга Кирилл Присяжнюк был задержан в Махачкале и арестован в административном порядке на пять суток, причину ареста семье не сообщили. 29 мая, в день истечения срока его ареста, в квартиру, где живут жена и дети Присяжнюка, пытались войти вооруженные силовики.

Обвинение Кирилла Присяжнюка в убийстве, совершенном более двадцати лет назад, вызвало активную дискуссию среди читателей "Кавказского узла". Публикация "Кавказского узла" в Facebook* о предъявленном Присяжнюку обвинении на 13.00 мск 3 июня набрала 217 комментариев и 153 отметки с реакцией пользователей. Комментаторы поспорили о достоверности обвинений и о том, каким должно быть наказание в случае доказательства вины.

Часть комментаторов усомнилась в том, что дело спустя два десятилетия расследовано объективно.

"Зная как у нас фабрикуют дела да ещё и тяжкие с 20-летней давностью очень сомневаюсь", - отметил Расул Исмаилов.

"Ну, не факт, что признательные показания не были добровольно-принудительными. Странно как-то раскрыли резко преступление", - считает Zargan Nasukhanova.

"Что-то не вяжется история", - написал Амир Токаев.

Некоторые пользователи заявили, что преступление должно быть наказано независимо от религии и взглядов обвиняемого.

"Вне зависимости от национальности, религии - убийца должен понести наказание", - написал Дима Дим.

"Все правильно. Если совершил преступления должен сидеть", - заявил Эмин Бабаев.

Отдельная группа комментаторов требовала максимально сурового наказания.

"Расстрелять!" - заявил Vasilis Vasiliadis.

"Только высшая мера, пожизненное, пусть сидит и читает Коран до конца своей жизни, искупая свой грех", - считает Алижон Арипов.

Часть обсуждения была посвящена тому, может ли религиозное обращение изменить человека.

"Человек был на неправильном пути", - отметил Tbb Beslan.

"Пусть Аллах примет его раскаяние и даст ему терпение. Аллах милостивый милосердный", - заявил Бахром Арифов.

Некоторые пользователи сочли, что принятие ислама не отменяет тяжести преступления.

"Если он сознался в преступлении значит он это совершил", - написал Kurman Kipkeev.

"Совершил преступление, пусть отвечает по полной программе", - отметил Ulugbek Sattarov.

Случаи нападений на выходцев с Кавказа фиксируются длительное время

Кирилла Присяжнюка нельзя считать совершившим убийство, поскольку приговор суда еще не вынесен, вина Присяжнюка не доказана, а сам он находится в статусе обвиняемого.

Напомним, в июне 2014 года Присяжнюк как член неонацистской группировки был осужден по делу о совершенных на национальной почве убийствах и покушениях на уроженцев Северного Кавказа. В 2016 году суд в Чечне приговорил Кирилла Присяжнюка к четырем годам заключения, признав его виновным в помощи местной жительнице в выезде в Сирию для участия в террористической организации.

Отметим, случаи нападений членами националистических группировок на выходцев с Кавказа фиксируются длительное время. В феврале 2005 года в Саратове суд вынес приговор группе скинхедов за убийство этнического аварца, которое был признано расово мотивированным.

В 2007 году в Москве группа скинхедов из сети Артура Рыно и Павла Скачевского была признана виновной в убийствах и нападениях на почве расовой ненависти, в том числе на уроженцев Кавказа.

27 июля 2022 года стало известно, что Мытищинский горсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима националиста Максима Аристархова, соратника Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом "Тесак". Аристархова признали виновным в убийстве двух человек группой лиц по мотивам национальной ненависти. Следствие смогло установить личность только одного из убитых, им оказался уроженец Дагестана Шамиль Одаманов.

В ночь на 13 июня 2020 года в Волгограде был убит студент медицинского вуза, уроженец Азербайджана Тимур Гаврилов, он получил около 20 ножевых ранений. По делу был арестован 22-летний житель Волгограда Виталий Васильев. Позже он признал себя виновным.

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