09 августа 2024, 13:22

Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первое место на ежегодном конкурсе в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве занял журналист Павел Васильев, написавший в 2023 году материал о погроме в аэропорту Махачкалы. Второе и третье места поделили пять журналистов.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году на конкурсе в память об Ахмеднаби Ахмеднабиеве первое место заняла журналист Ирина Бабичева за материал о трагедии в Ейске, когда в результате крушения Су-34 погибли 16 человек.

9 июля 2013 года Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен в 50 метрах от своего дома в селе Семендер. Ахмеднабиев писал на острые темы: о нарушениях прав человека в Дагестане, злоупотреблениях на региональных выборах, преступлениях силовиков, преследовании верующих.

Среди 60 лауреатов ежегодного конкурса имени Ахмеднаби Ахмеднабиева первое место занял журналист Павел Васильев за опубликованный в 2023 году материал о погроме в аэропорту Махачкалы.

Второе место поделили Максим Рычков, написавший материал об этнических депортациях XX века, в том числе и на Кавказе, и Александр Гончаренко - автор публикации о том, как сказался на Краснодарском крае и ЮФО год военной операции на Украине.

Третье место заняли три журналиста: Айтан Фархадова, написавшая материал «Азербайджанское лицо грузинских протестов», Андрей Затирко (Затирко Андрей Викторович признан иностранным агентом), исследовавший похищение в Армении россиянина Дмитрия Сетракова, и Гаяне Саргсян, рассказавшая истории жителей Нагорного Карабаха.

Проблемы, о которых писал Ахмеднабиев, по-прежнему актуальны как на Северном, так и на Южном Кавказе, говорится в материале "Кавказского узла" "Премия имени Ахмеднабиева: названы победители за 2023 год".

Напомним, ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева для журналистов, пишущих о Кавказе, была учреждена 1 октября 2014 года "Кавказским узлом" совместно с Союзом журналистов России. 

Для участия в очередном конкурсе "Кавказского узла" журналистские материалы должны быть опубликованы до 31 декабря 2024 года, принимаются они до 31 марта 2025 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал. Подробнее о конкурсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Десять лет без Ахмеднабиева: журналисты продолжают борьбу за свободу слова".

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

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Примечание:

"Дагестанские журналисты призвали не оставлять безнаказанными убийства своих коллег", "Журналисты заложили в Махачкале аллею памяти погибших коллег", "Интерес журналистов к конкурсу памяти Ахмеднабиева возрос в 2016 году".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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