Названы победители конкурса в память об Ахмеднаби Ахмеднабиеве

31 декабря 2023, 11:19

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Первое место на конкурсе в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве заняла специальный корреспондент регионального издания 161.ru Ирина Бабичева за материал о трагедии в Ейске, когда в результате крушения Су-34 погибли 16 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", прием журналистских работ на ежегодную премию в память об убитом в Дагестане журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве был объявлен 29 декабря 2022 года.

9 июля 2013 года Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен в 50 метрах от своего дома в селе Семендер в Дагестане. Находясь в одном из "горячих" регионов Северного Кавказа, Ахмеднаби писал на острые темы: о нарушениях прав человека в Дагестане, злоупотреблениях на региональных выборах, преступлениях сотрудников силовых структур, о преследовании религиозных общин и отдельных верующих. В своих публикациях Ахмеднабиев поднимал вопросы отвода земель сельхозназначения под коммерческое строительство, писал о проблемах жителей высокогорных сел, а также о низком уровне медицинского обслуживания и отсутствии дошкольных учреждений в отдаленных районах Дагестана.

На конкурсе имени Ахмеднаби Ахмеднабиева первое место заняла журналистка Ирина Бабичева за опубликованный в 2022 году на ресурсе 161.ру материал о том, что военные самолеты перестали летать над Ейском только после того, как 17 октября 2022 года самолет Су-34 врезался в девятиэтажный жилой дом. В результате трагедии погибли 16 человек.

Второе место заняла журналистка "Холода" Виктория Ли, она посетила диаспору черкесов в Турции и рассказывает в своей публикации о том, как им полтора века удавалось сохранять мечту о возвращении домой, а также о том, почему эта мечта сейчас под угрозой.

Третье место заняла писательница и журналистка Мария Панкевич. Она является выпускницей закрытого лицея-интерната Щетинина в Краснодарском крае. В своем материале журналистка рассказала, как в авторской школе "возрождали русский дух" и создавали "людей будущего".

Помимо победителя конкурса и призеров, жюри также оценило еще 38 авторов, журналистов и блогеров, которые пишут о Кавказе. Подробнее о конкурсе – в справке "Кавказского узла" "Десять лет без Ахмеднабиева: журналисты продолжают борьбу за свободу слова".

Для участия в очередном конкурсе "Кавказского узла" материалы за 2023 год по-прежнему можно присылать через форму связи – достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2023 года, принимаются они до 30 апреля 2024 года.

Напомним, ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева для журналистов, пишущих о Кавказе, была учреждена 1 октября 2014 года "Кавказским узлом" совместно с Союзом журналистов России.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

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