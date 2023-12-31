Десять лет без Ахмеднабиева: журналисты продолжают борьбу за свободу слова

Проблемы, о которых писал погибший журналист «Кавказского узла» Ахмеднаби Ахмеднабиев, по-прежнему актуальны на Северном Кавказе и в России в целом. По итогам ежегодной журналистской премии его имени определен 41 лауреат среди авторов материалов о Кавказе, подготовленных и опубликованных в 2022 году.

Первое место на конкурсе имени Ахмеднаби Ахмеднабиева заняла журналистка Ирина Бабичева за опубликованный в 2022 году на ресурсе 161.ру материал о трагедии в Ейске. Второе место заняла Виктория Ли, а третье – Мария Панкевич. Их работы посвящены нарушениям прав человека, живущим в Турции и на Кавказе, взрослым и детям, живым и погибшим.

"Кавказский узел" объявляет о приеме работ журналистов, пишущих о Кавказе, на премию в память о дагестанском журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве за 2023 год. Работы должны быть опубликованы до 31 декабря 2023 года, принимаются они до 30 апреля 2024 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать через форму связи - достаточно прислать гиперссылку на номинируемый материал. Журналистские тексты за 2022 год принимались для участия в конкурсе до 30 апреля 2023 года.

Ахмеднаби Ахмеднабиев был убит 10 лет назад

9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане был застрелен журналист «Кавказского узла» Ахмеднаби Ахмеднабиев. Стрельба была открыта, когда он садился в машину.

Ахмеднабиев писал на острые темы о нарушениях прав человека в республике, злоупотреблениях на региональных выборах, преступлениях сотрудников силовых структур и преследовании верующих. С 2005 года он также сотрудничал с газетой «Черновик», а с 2006 – с дагестанским еженедельником «Новое дело», в том числе занимая пост первого заместителя главного редактора.

Ежегодная премия в память об Ахмеднабиеве была учреждена «Кавказским узлом» 1 октября 2014 года. Она присуждается за журналистские материалы, освещающие важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа либо влияния Кавказа на другие регионы России и мира.

За 10 лет, прошедших с момента расстрела журналиста, следствие не назвало ни заказчика, ни исполнителя убийства 1 . В разделе «Персоналии» на «Кавказском узле» опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева.

В этом году отбор номинантов и выявление победителей по конкурсу Ахмеднабиева велось квалифицированным жюри, среди которых лишь один представлял «Кавказский узел». Жюри рассмотрело 41 материал (из них 6 видео), которые были опубликованы в 2022 году. Годом ранее на конкурс была номинирована также 41 публикация, в 2021 – 50, в 2020 – 49, 2019 - 43, 2018 - 40, 2017 - 30, 2016 - 25.

Первое место - за материал о трагедии на Кубани

Первое место на конкурсе имени Ахмеднаби Ахмеднабиева заняла журналистка Ирина Бабичева за опубликованный в 2022 году в региональном издании 161.ru материал о трагедии в Краснодарском крае «Аэродрама Ейска».

«Пятнадцать жизней унесла авиакатастрофа в городе Ейске, где фронтовой истребитель Су-34 врезался в девятиэтажный жилой дом. Пугающая цифра, которая быстро забылась среди сводок с фронта», - так начинается публикация Ирины.

Репортаж сопровождается большим числом фото с места трагедии, комментариями местных жителей и военных экспертов, и с полным правом занимает первое место в конкурсе имени Ахмеднабиева.

Второе место - за репортаж о черкесах Турции

В прошлом году журналистка «Холода» была на третьем месте, в этом году ее коллега Виктория Ли заняла второе.

Спецкор издания посетила диаспору черкесов в Турции и рассказывает в публикации «На Кавказе я буду счастлив даже в пещере», как им удавалось полтора века сохранять мечту о возвращении домой — и почему теперь она под угрозой.

Виктория окончила факультет журналистики РГГУ. C 2017 года сотрудничала с общественно-политическими изданиями и правозащитными организациями.

C 2020 по 2023 год работала в журнале «Холод». Номинант премии "Редколлегия".

Третье место - за историю из закрытого лицея-интерната

Социальному журналистскому проекту «Гласная», направленному на преодоление стереотипов и продвижение гендерного равноправия в российском обществе, уже 4 года. Но в конкурсе имени Ахмеднаби Ахмеднабиева он представлен впервые.

Третье место занимает писательница и журналистка Мария Панкевич. Выпускница закрытого лицея-интерната Щетинина (Краснодарский край) в публикации «Из нас делали Ариев» рассказывает о том, как в авторской школе «возрождали русский дух» и создавали «людей будущего». Также Мария училась во французской гимназии и философском лицее.

Получила неполное высшее образование в СПбГУКИТ. Окончила журфак СПбГУ, кафедру периодической печати. Живет в Москве. Дебютный роман Марии Пакевич Гормон радости вошёл в лонг-лист премии «Национальный бестселлер-2015».

Год экстремального давления на журналистов

Помимо победителя и призеров, жюри оценило еще 39 авторов, журналистов и блогеров пишущих о Кавказе 2 . В своих материалах, опубликованных в 2022 году, они рассказывали о войнах, спорных территориях и тяжелых судьбах беженцев, о коррупции и мафии, преследовании гражданских активистов и своих коллег, об истории Кавказа и современной цензуре.

2022 год запомнился резким усилением давления на журналистов из-за всем известных событий - боевых действий на Украине. В 2023 году внутри страны заниматься неподцензурной журналистикой стало еще опаснее. Журналисты, в том числе и номинированные на конкурс, и корреспонденты «Кавказского узла» - все чаще при подписании своих материалов в целях безопасности вынуждены использовать псевдонимы.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Убийство Ахмеднабиева».