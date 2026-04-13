Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты

Село Хосрех Кулинского района оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров. Сельчане, отрезанные от внешнего мира из-за непогоды, остаются без электричества и связи.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля вертолет МЧС России эвакуировал с фермы на хуторе Чурчало, недалеко от села Хосрех в Кулинском районе Дагестана, дорогу к которой замело снегом, четырех человек, в том числе троих детей, у одного из подростков сломана нога, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

Обращение главы села Арсена Алларазуева опубликовала программа "Новости ННТ" в Telegram-канале, насчитывающем более 20 тысяч подписчиков.

По словам Алларазуева, его родной дядя находится за горами в отрезанном селе, куда они не могут добраться. "У нас еще холодно и потепление не ожидается, я не знаю сколько это будет еще длиться и когда мы доберемся до села. Мы несколько раз старались подняться в село на лошадях, но никак не получилось у нас. Пожалуйста, если получится у МЧС Дагестана, отправьте нам вертолет, хотя бы отправить продукты в село. Я не знаю, остались ли в селе продукты", - рассказал Алларазуев.

По информации главы села, связь бывает очень редко. В населенном пункте остались только взрослые и детей там нет. "Когда связь есть, то жители села звонят, чтобы успокоить нас, что живы и здоровы", - добавил Алларазуев.

Также в снежном плену на фермах в районе села Хосрех остаются около 300 голов скота, коровы и лошади. По словам тех, кому ранее удалось выйти на связь, часть животных уже погибла - они замерзли прямо в снегу, уточнила программа.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В результате наводнения в Дагестане погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

