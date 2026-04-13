×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:28, 13 апреля 2026

Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты

Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Село Хосрех Кулинского района оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров. Сельчане, отрезанные от внешнего мира из-за непогоды, остаются без электричества и связи. 

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля вертолет МЧС России эвакуировал с фермы на хуторе Чурчало, недалеко от села Хосрех в Кулинском районе Дагестана, дорогу к которой замело снегом, четырех человек, в том числе троих детей, у одного из подростков сломана нога, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

Обращение главы села Арсена Алларазуева опубликовала программа "Новости ННТ" в Telegram-канале, насчитывающем более 20 тысяч подписчиков. 

По словам Алларазуева, его родной дядя находится за горами в отрезанном селе, куда они не могут добраться. "У нас еще холодно и потепление не ожидается, я не знаю сколько это будет еще длиться и когда мы доберемся до села. Мы несколько раз старались подняться в село на лошадях, но никак не получилось у нас. Пожалуйста, если получится у МЧС Дагестана, отправьте нам вертолет, хотя бы отправить продукты в село. Я не знаю, остались ли в селе продукты", - рассказал Алларазуев.

По информации главы села, связь бывает очень редко. В населенном пункте остались только взрослые и детей там нет. "Когда связь есть, то жители села звонят, чтобы успокоить нас, что живы и здоровы", - добавил Алларазуев.

Также в снежном плену на фермах в районе села Хосрех остаются около 300 голов скота, коровы и лошади. По словам тех, кому ранее удалось выйти на связь, часть животных уже погибла - они замерзли прямо в снегу, уточнила программа.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В результате наводнения в Дагестане погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:40, 13 апреля 2026
Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
18:35, 13 апреля 2026
Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда
16:45, 13 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
11:58, 12 апреля 2026
Комбатант из Камышина убит на Украине
08:58, 12 апреля 2026
Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции
Все события дня
Новости
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
20:25, 10 апреля 2026
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы
18:54, 10 апреля 2026
Полномочия судьи прекращены после обрушения узаконенного самостроя в Махачкале
Наводнение. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:49, 9 апреля 2026
Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
03:53, 9 апреля 2026
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением
Стоп-кадр: "Жители поселка Газораспределитель в Махачкале обратились к мэру Махачкалы и главе Дагестана с требованием убрать препятствия в русле реки". Фото: "Черновик" 2.0 / Telegram-канал
20:49, 8 апреля 2026
Жители махачкалинского поселка потребовали убрать препятствия в русле реки
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Обыск во время задержания директора водоканала. 13 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-04-13/539224
13 апреля 2026, 17:40
Глава водоканала задержан по делу о массовом отравлении в Дагестане

Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

Последствия наводнения в Дагестане. Фото: Flandria12 https://ru.wikipedia.org/
13 апреля 2026, 12:00
Аналитики поспорили о причинах разрушительного наводнения в Дагестане

Пункт временного размещения в Дагестане. Фото: Администрация Махачкалы
13 апреля 2026, 10:57
Число эвакуированных в пункты временного размещения в Дагестане выросло до 541

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше