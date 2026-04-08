Кавказский узел

16:58, 8 апреля 2026

Четырех человека эвакуированы вертолетом в Дагестане из-за непроходимых дорог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кулинском районе с двух ферм, дороги к которым нет из-за выпавшего снега, эвакуированы четыре человека, в том числе трое детей.

Вертолет МЧС России эвакуировал с фермы на хуторе Чурчало, недалеко от села Хосрех в Кулинском районе Дагестана, дорогу к которой замело снегом, четверых человек, в том числе троих детей, у одного из подростков сломана нога, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

"До населенного пункта Хосрех дорога есть, дальше до фермы - нет. После выпавших осадков в виде снега дорогу замело, возможности эвакуировать на автотранспорте нет… С привлечением вертолета Ми-8 МЧС России были эвакуированы трое детей и один взрослый", – говорится в сообщении.

Администрация Кулинского района привела немного другие данные. Уточнив, что с  фермы села Кули в Махачкалу транспортирован местный житель с переломом ноги. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

С другой фермы села Кули в само село доставлены трое детей, они переданы на попечение родственникам. ""Жителям обеих ферм передана гуманитарная помощь: теплые одеяла, продукты питания и предметы первой необходимости", - говорится в Telegram-канале администрации.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". На 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. 7 апреля общее число пострадавших достигло 6200, в пунктах временного размещения находится более 700 человек.

Более 800 социально значимых объектов пострадали из-за наводнения в Дагестане, в зоне ЧС находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков. 

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в селе Вачи, в котором располагается администрация Кулинского района сегодня в течение дня и ближайшей ночью осадков не ожидается. Завтра прогнозируется дожь, а в ночь с 9 на 10 апреля - снег. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
