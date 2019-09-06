Продлен арест ингушского журналиста Рашида Майсигова

06 сентября 2019, 21:32

Магасский горсуд продлил арест до 12 октября ингушскому журналисту Рашиду Майсигову, обвиненному в хранении наркотиков, сообщил его адвокат. Заседание по делу ингушской активистки Зарифы Саутиевой перенесено на 9 сентября по ходатайству защиты.

Как информировал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком и листовки. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. 25 июля суд подтвердил арест активиста. Ингушская активистка Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находится под арестом в Нальчике. 27 активистов, арестованных после мартовского митинга в Магасе, попросили врио главы Ингушетии поспособствовать освобождению оппозиционерки Саутиевой.

Городской суд города в Магасе на своем заседании 6 сентября продлил предварительное заключение Рашиду Майсигову до 12 октября, сообщает официальный Telegram-канал межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации».

«Профсоюз журналистов и работников СМИ требует прекратить преследование Рашида Майсигова и немедленно освободить его, а также провести на федеральном уровне расследование обстоятельств и причин его задержания и проведения против него оперативных мероприятий», - говорится в сегодняшнем сообщении канала.

Продление ареста Майсигову подтвердил и его адвокат Магомед Аушев.

«Рашида снова оставили под стражей. Обосновывают это стандартными формулировками о необходимости проведения следственных действий. Мы обязательно будем обжаловать это решение», - цитирует сегодня Аушева «Юг. МБХ медиа».

По словам адвоката, Майсигов после задержания жаловался на пытки током. В суде арестованный отказался от данных ранее признательных показаний. Власти должны прекратить преследование ингушского журналиста Рашида Майсигова и расследовать его заявление о пытках, заявил 23 июля "Комитет по защите журналистов.

Заседание о продлении срока ареста ингушской активистке Зарифе Саутиевой по ходатайству защиты было перенесено на 14.30 мсск 9 сентября. «Суд будет проходить в Ессентукиах. Саму Зарифу ещё вчера вывезли из Нальчика в ИВС Ессентуки», - сообщается сегодня в группе «ФортангаORG» в соцсети Facebook.

На сегодняшнем заседании следователь ходатайствовал о продлении срока содержания Саутиевой под стражей на три месяца, то есть до 11 декабря, сообщает Telegram-канал «Дорога в Нальчик». «(Следователь) ссылается в основном на то, что если (Саутиеву) отпустить, она скроется от правосудия и будет продолжать преступную деятельность», - информирует сегодня канал.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

«Кавказский узел» пока не располагает официальным подтверждение информации, указанной Telegram-каналами и соцсетями. На сайтах Магасского и Ессентукского горсудов на 21.00 мск сегодня нет информации о заседаниях о продлении срока ареста Майсигову и Саутиевой.

Ранее Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. 14 июля "Фортанга" сообщила о блокировке своего сайта (fortanga.org). Редакция издания добилась разблокировки сайта, удалив комментарий с запрещенной информацией. Блокировка совпала по времени с арестом журналиста Рашида Майсигова и вряд ли была случайной, считают руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", по состоянию на 31 мая, не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".