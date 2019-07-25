Верховный суд Ингушетии оставил Рашида Майсигова под стражей

25 июля 2019, 19:14

Суд отказался пересмотреть решение об аресте ингушского журналиста Рашида Майсигова, обвиненного в хранении наркотиков.

Как информировал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком и листовки. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Магасский райсуд постановил арестовать активиста. По словам адвоката, Майсигов после задержания жаловался на пытки током. В суде арестованный отказался от данных ранее признательных показаний.

Власти должны прекратить преследование ингушского журналиста Рашида Майсигова и расследовать его заявление о пытках, заявил 23 июля "Комитет по защите журналистов.

Сегодня Верховный суд Ингушетии оставил в силе обжалованное защитой постановление о заключении Майсигова под стражу, сообщил адвокат Магомед Аушев.

"Как только в моем распоряжении будет постановление суда, можно будет говорить насчет обжалования", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. 14 июля "Фортанга" сообщила о блокировке своего сайта (fortanga.org). Редакция издания добилась разблокировки сайта, удалив комментарий с запрещенной информацией. Блокировка совпала по времени с арестом журналиста Рашида Майсигова и вряд ли была случайной, считают руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".