Арест Зарифы Саутиевой продлен на три месяца

09 сентября 2019, 20:00

Суд в Ессентуках постановил продлить до 11 декабря срок содержания под стражей ингушской активистки Зарифы Саутиевой, арестованной по делу о насилии на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находилась под арестом в Нальчике. 20 июля защита активистки обжаловала ее арест, но 1 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение о ее содержании под стражей. Саутиева жаловалась суду на условия в СИЗО.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

Сегодня Ессентукский горсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Зарифе Саутиевой и принял решение продлить ее арест до 11 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Билан Дзугаев, представляющий интересы Саутиевой.

По его словам, все доводы следствия основывались на оперативной справке, что Саутиева при изменении ей меры пресечения может скрыться и через свои каналы влиять на жителей республики.

Защита помимо возражений на доводы следователя также представила все необходимые документы для изменения меры пресечения на домашний арест или денежный залог.

"Мы предложили за Зарифу залог в 500 тысяч рублей. Эта сумма установлена УПК РФ. Таким образом, у суда были все основания избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - рассказал Билан Дзугаев.

Он отметил, что судья огласил решение в 18.00 мск.

Также Билан Дзугаев рассказал, что второй адвокат Саутиевой Магомед Беков был удален с заседания по ходатайству следователя.

Дзугаев отметил, что Зарифа Саутиева была перевезена в Ессентуки из Нальчика 5 сентября. По словам адвоката, необходимость этапирования Саутиевой в Ессентуки следствие обосновало тем, что следственный орган располагается в Ессентуках, и теперь активистка содержится в СИЗО города Ессентуки. "Хотя почти все активисты по этому делу содержатся в СИЗО Нальчика", - рассказал адвокат.

Напомним, что в СИЗО Ессентуков также содержится ингушский активист Ахмед Барахоев, обвиненный по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков. 9 августа Ессентукский городской суд постановил продлить срок его содержания под стражей до 10 ноября, а сегодня Ставропольский краевой суд отклонил жалобу защиты на это решение.