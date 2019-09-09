09 сентября 2019, 19:15
Суд в Ставрополе оставил под стражей Ахмеда Барахоева
Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест до 10 ноября ингушского активиста Ахмеда Барахоева, обвиненного по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков.
Как писал "Кавказский узел", Ахмеду Барахоеву пять раз меняли регион ареста. 2 августа он был перевезен из СИЗО Владикавказа в Ессентуки. 9 августа Ессентукский городской суд постановил продлить срок содержания под стражей активиста до 10 ноября.
Ахмед Барахоев арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти, Правозащитный центр "Мемориал" признал его и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.
Рассмотрение жалобы адвокатов Барахоева на решение Ессентукского горсуда состоялось сегодня в Ставропольском краевом суде. Суд отклонил жалобу, таким образом Ахмед Барахоев пробудет в заключении до 10 ноября 2019 года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".
Меру пресечения для Ахмеда Барахоева руководитель назрановского офиса "Мемориала" Тимур Акиев считает неоправданной и необоснованной. "По информации, которой располагают адвокаты, нет никаких оснований держать шестерых человек, которых обвиняют по той же статье, что и Барахоева, под стражей. Никаких доказательств их преступлений, кроме предположений, следствие до сих пор не представило", - прокомментировал сегодняшнее решение суда Тимур Акиев, слова которого приводит портал "Кавказ. Реалии".
Напомним, ранее защита Ахмеда Барахоева и других активистов обжаловала вывоз их из Ингушетии и отказ в доступе к материалам дела. Активистов запугивают и шантажируют, заявил 17 июля адвокат Вадим Клювгант.
26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.
Информация о задержаниях активистов "Кавказский узел" отслеживается в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".