Суд в Ставрополе оставил под стражей Ахмеда Барахоева

09 сентября 2019, 19:15

Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест до 10 ноября ингушского активиста Ахмеда Барахоева, обвиненного по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Ахмеду Барахоеву пять раз меняли регион ареста. 2 августа он был перевезен из СИЗО Владикавказа в Ессентуки. 9 августа Ессентукский городской суд постановил продлить срок содержания под стражей активиста до 10 ноября.

Ахмед Барахоев арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти, Правозащитный центр "Мемориал" признал его и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.

Рассмотрение жалобы адвокатов Барахоева на решение Ессентукского горсуда состоялось сегодня в Ставропольском краевом суде. Суд отклонил жалобу, таким образом Ахмед Барахоев пробудет в заключении до 10 ноября 2019 года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Меру пресечения для Ахмеда Барахоева руководитель назрановского офиса "Мемориала" Тимур Акиев считает неоправданной и необоснованной. "По информации, которой располагают адвокаты, нет никаких оснований держать шестерых человек, которых обвиняют по той же статье, что и Барахоева, под стражей. Никаких доказательств их преступлений, кроме предположений, следствие до сих пор не представило", - прокомментировал сегодняшнее решение суда Тимур Акиев, слова которого приводит портал "Кавказ. Реалии".

Напомним, ранее защита Ахмеда Барахоева и других активистов обжаловала вывоз их из Ингушетии и отказ в доступе к материалам дела. Активистов запугивают и шантажируют, заявил 17 июля адвокат Вадим Клювгант.