Ахмед Барахоев. Фото: Фортанга Org https://www.youtube.com/watch?v=-JYQsIapius

09 сентября 2019, 19:15

Суд в Ставрополе оставил под стражей Ахмеда Барахоева

Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест до 10 ноября ингушского активиста Ахмеда Барахоева, обвиненного по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Ахмеду Барахоеву пять раз меняли регион ареста. 2 августа он был перевезен из СИЗО Владикавказа в Ессентуки. 9 августа Ессентукский городской суд постановил продлить срок содержания под стражей активиста до 10 ноября.

Ахмед Барахоев арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти, Правозащитный центр "Мемориал" признал его и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.

Рассмотрение жалобы адвокатов Барахоева на решение Ессентукского горсуда состоялось сегодня в Ставропольском краевом суде. Суд отклонил жалобу, таким образом Ахмед Барахоев пробудет в заключении до 10 ноября 2019 года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Меру пресечения для Ахмеда Барахоева руководитель назрановского офиса "Мемориала" Тимур Акиев считает неоправданной и необоснованной. "По информации, которой располагают адвокаты, нет никаких оснований держать шестерых человек, которых обвиняют по той же статье, что и Барахоева, под стражей. Никаких доказательств их преступлений, кроме предположений, следствие до сих пор не представило", - прокомментировал сегодняшнее решение суда Тимур Акиев, слова которого приводит портал "Кавказ. Реалии".

Напомним, ранее защита Ахмеда Барахоева и других активистов обжаловала вывоз их из Ингушетии и отказ в доступе к материалам дела. Активистов запугивают и шантажируют, заявил 17 июля адвокат Вадим Клювгант.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов  "Кавказский узел" отслеживается в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли".

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