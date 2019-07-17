Адвокаты заявили о давлении на арестованных ингушских активистов

17 июля 2019, 20:17

Защита Ахмета Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева обжаловала вывоз их из Ингушетии и отказ в доступе к материалам дела. Активистов запугивают и шантажируют, заявил адвокат Вадим Клювгант.

Как писал "Кавказский узел", три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских арестованы и глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех пятерых политзаключенными. Все пятеро находятся под арестом за пределами Ингушетии: Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев содержатся в СИЗО Владикавказа, остальные арестованные активисты - в Нальчике.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Защитники Барахоева, Мальсагова, Ужахова и Чемурзиева партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант и его коллега Алексей Мирошниченко подали в суд две жалобы на действия следователей.

«16 июля мы подали в суд Ессентуков – по месту нахождения следственного управления, расследующего дело - две жалобы. В первой мы обжаловали место следствия и место содержания активистов, поскольку мы считаем, что они незаконно содержатся в СИЗО Нальчика и Владикавказа, в то время как местом расследуемых событий является Ингушетия, а Нальчик и Владикавказ вообще никак не связаны с расследованием дела. Эти нарушения ущемляют конституционные права наших подзащитных. Во второй жалобе мы указали на незаконный отказ следователей в доступе защитников к материалам дела, в копировании протоколов следственных действий с нашим участием и на систематическое игнорирование следователями процессуальных обращений защиты», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Вадим Клювгант.

По словам адвокатов Барахоева, Мальсагова, Ужахова и Чемурзиева, активистов «шантажируют, запугивают и склоняют к даче ложных показаний». Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Кавказского узла» заявления Вадима Клювганта и Алексея Мирошниченко для СМИ. В заявлении указывается, что активистов, находящихся в СИЗО Нальчика, вывозили из изолятора и требовали признательных показаний, подолгу держали в автомобилях, угрожали «рассадить по разным изоляторам» и незаконно отказывали в допуске адвокатов. Также активистов шантажируют, используя видеозаписи неизвестного происхождения, утверждают адвокаты.

Вывозом активистов из нальчикского СИЗО занимаются сотрудники одной из силовых структур, прокомментировал это заявление Вадим Клювгант. Оперативники не представляются и не извещают адвокатов о вывозе активистов и общении с ними под тем предлогом, что это не следственные действия, а они не следователи, указал защитник.

По его словам, силовики вывозят людей из СИЗО в различные места, например, в ИВС Ессентуков, и, запугивая, склоняют к признательным показаниям в отношении себя и других активистов. «Им показывают различные видеозаписи сомнительного происхождения, на которых якобы активисты что-то кидают то ли на митинге, то ли еще когда-то; при этом остается неизвестным, кто и когда сделал записи, какова их достоверность. Если это добросовестные доказательства, они должны быть в уголовном деле и предъявляться следователем в соответствии с процессуальными правилами», - рассказал Вадим Клювгант.

Активистов, которые не поддаются на уговоры и запугивания, угрожают «раскидать по разным СИЗО по всему Кавказу, где будут худшие условия содержания и будет затруднено общение с родными и адвокатами», продолжил адвокат.

«Нет сомнений, что действия оперативников являются незаконным давлением и вмешательством в расследование», - сказал Клювгант.

О прямых физических пытках в отношении активистов сведений нет, однако по стандартам ЕСПЧ действия оперативников могут квалифицироваться как создание условий, унижающих человека и приближающихся к пыточным, отметил адвокат.

«Речь идет, например, о многочасовом содержании активистов в автомобиле на жаре и длительных беседах с угрозами и шантажом. Такие методы воздействия применялись в том числе к Мусе Мальсагову», - сказал Клювгант.

Когда именно активистов вывозили из СИЗО, адвокат не указал. «Потому что подобные действия осуществлялись неоднократно и не с одним активистом – к примеру, только в СИЗО Нальчика содержатся более 20 человек», - пояснил он.

«Достоверно известно, что подобные действия осуществлены в отношении Барахоева около двух недель назад, и, насколько я знаю, он до конца прошлой недели не вернулся в СИЗО», - сказал Клювгант.

В СИЗО Нальчика и в представительстве УФСИН России по Кабардино-Балкарии корреспонденту «Кавказского узла» в комментариях отказали.

Жалоб на состояние здоровья от активистов не поступало, сказал Клювгант. «Это не те люди, которые будут вслух жаловаться на такие вещи, хотя понятно, что СИЗО – не санаторий», - подчеркнул адвокат.

Что касается ранее поданных адвокатами жалоб в Генпрокуратуру и ФСИН в связи с недопуском адвокатов 25 июня к Ужахову и Барахоеву, «они рассматриваются ведомствами», указал Вадим Клювгант. 10 июля он заявил в комментарии «Кавказскому узлу» по поводу этих жалоб, что на ответ «у ведомств есть месячный срок, который не истек».

Информацию о том, что жалоба находится на рассмотрении, корреспонденту «Кавказского узла» подтвердил сегодня сотрудник Генеральной прокуратуры. Также жалоба продолжает рассматриваться и во ФСИН, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель этого ведомства.

В случае с ингушскими активистами имеются признаки превышения полномочий оперативниками, считает независимый адвокат

Согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, оперативные сотрудники могут встречаться с подследственным исключительно в СИЗО и если на то дал разрешение следователь, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

В данном случае расследование ведется следственным комитетом, оперативное сопровождение ведется МВД, и проводить встречу с арестованными силовики могут только с разрешения следователя, исключительно в СИЗО и в обязательном порядке на ней должен присутствовать адвокат, отметил Черноусов. «Вывозить арестованного имеет право только следователь, перепоручить процедуру нельзя. Об этом должен быть оповещен адвокат», - рассказал Евгений Черноусов.

По его мнению, в случае с ингушскими активистами имеются признаки превышения полномочий оперативниками. «На это должна обратить внимание прокуратура», - сказал Черноусов.

Также он указал, что угроза «рассадить по разным изоляторам», дабы доставить неудобство родственникам арестованных и адвокатам, может быть рассмотрена как давление на подследственного. «Угроза также может быть интерпретирована как превышение должностных полномочий», - заключил Черноусов.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".