Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

31 декабря 2019, 16:31

Казбек Коков в 2019 году был утвержден в должности главы Кабардино-Балкарии, но не предпринял никаких активных шагов для разрешения назревших проблем. Уголовное преследование активиста Мартина Кочесоко привлекло внимание за пределами республики, а число жертв вооруженного конфликта в республике выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Казбек Коков утвержден в должности

Казбек Коков, который стал исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии сразу после резонансного конфликта в Кенделене осенью 2018 года, занял пост руководителя республики на постоянной основе. Коков пять лет был советником Путина, но известен еще и потому, что он - сын первого руководителя республики. Его отец, Валерий Коков возглавлял Кабардино-Балкарию 15 лет, был председателем Верховного Совета Кабардино-Балкарии, затем главой республики. Шансы двух его технических конкурентов, которых также выдвинул Путин, на избрание главой, политологи заранее назвали нулевыми.

На посту врио главы республики Казбек Коков проработал целый год и за это время у него не было ни значимых достижений, ни крупных провалов. При этом первые после выборов кадровые решения нового главы разочаровали жителей республики: они указали, что среди назначенных Коковым министров слишком мало новых людей, а прежние члены правительства, по мнению жителей Кабардино-Балкарии, продемонстрировали неудовлетворительную работу. Параллельно команду Кокова уличили в активном использовании ботов: он обогнал Рамзана Кадырова по числу подписчиков в Instagram, но более 40% из них не являются, по данным аналитиков, реальными людьми. По данным на 31 декабря 2019 года, у Кокова было 165 тысяч подписчиков, у аккаунта z.a_kadyrov_95 было 127 тысяч подписчиков.

По итогам 2019 года перед Коковым стоят прежние нерешенные проблемы: межэтнические и земельные споры, экономический упадок и коррупция. Активисты и представители научного сообщества ждут от Кокова решений по поддержке образования на национальных языках, а другие жители регулярно обращают внимание на социальные проблемы – состояние больниц, вопросы расселения аварийного жилья, компенсаций обманутым дольщикам и распределения нуждающимся земельных участков. Прошедший год показал, что власти республики и ее районов, по крайней мере публично, остались равнодушны к проблеме, которая привела к смене руководителя региона, отмечается в материале «Кавказского узла» «Кенделен: горы предубеждений или кризис управления».

Аслан Иритов продолжил борьбу на улице

Глава общественной организации «Вольный аул» Аслан Иритов продолжал добиваться уголовного преследования для правоохранителей, применивших, по утверждению активиста, силу к нему и членам его семьи. В потасовке с силовиками Иритов и его дочь получили легкие травмы, у его жены был сломан палец, а у брата - ребро. Нальчикские следователи проводили проверку по заявлению Иритова четыре раза и каждый раз отказывались возбуждать уголовное дело, а городской суд оставил без удовлетворения жалобу активиста на следствие.

Иритов попытался прибегнуть к уличным акциям протеста, но власти Нальчика отказались согласовать ему массовый пикет перед зданием республиканского управления Следственного комитета. Во вторую годовщину инцидента с задержанием и избиением он провел у здания следственного управления в Нальчике одиночный пикет.

При этом в суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против самого Иритова. По версии обвинения, Иритов, будучи инвалидом, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан также начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. Заседания по делу проходят без участия подсудимого: еще в феврале Аслан Иритов эмоционально отреагировал на слова свидетеля и был удален судьей из зала за нарушение порядка. На одном из заседаний выступила жительница Нальчика Фатима Гутова – она рассказала, как явившиеся домой к Иритову силовики били его ногами. Экспертиза по высказываниям Иритова, проведенная в ходе следствия, была признана недопустимым доказательством и теперь суд должен назначить новое исследование. Сам Иритов расценивает удаление с процесса как нарушение права на защиту: он вынужден знакомиться с протоколами судебных заседаний, которые проводились в его отсутствие, чтобы потом дать показания.

Дело Мартина Кочесоко

Преследование руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко стало одним из наиболее резонансных событий для Кабардино-Балкарии. Оно нашло отклик не только в республике, но и в других регионах страны, впрочем не вызвав даже сопоставимой с делом Голунова кампании солидарности. Силовики в июне задержали активиста и предъявили ему обвинение в хранении марихуаны. Сам активист заявил, что наркотики ему подбросили. Незадолго до задержания он сообщал о давлении и угрозах со стороны властей. Петицию с требованием освободить Кочесоко всего за две недели подписали более 5 тысяч человек, в том числе активисты в Черкесске, Махачкале и Москве. В поддержку Кочесоко высказался и сенатор Арсен Каноков.

По словам Кочесоко, силовики угрожали ему убийством, заставив дать признательные показания при понятых, а также угрожали ему в СИЗО. Впоследствии защита разоблачила на очной ставке одного из понятых – выяснилось, что этот человек сам был судим по делу о наркотиках и помогал силовикам в аналогичных делах десятки раз, но подписывался искаженной фамилией. Акт наркологической экспертизы Мартина Кочесоко также говорит в его пользу: специалисты установили, что он не употреблял наркотических средств и даже спиртных напитков.

Обвинение против Кочесоко фактически развалилось: уже в августе его выпустили из СИЗО, в октябре прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение и вернула дело на доследование, а параллельно в отношении двух силовиков начали проверку. На фоне этого у адвокатов появилась информация о подготовке нового дела против активиста: по информации защиты, силовики пытаются надавить на участников противостояния в Кенделене, чтобы те оговорили Кочесоко.

Социальная напряженность не снижается

В течение 2019 года Кабардино-Балкария стала аутсайдером ряда социально-экономических рейтингов. Так, согласно данным Росстата, республика входит в десятку регионов с самой высокой долей семей, доходов которых хватает только на еду. При этом РИА «Рейтинг» в декабре поставило Кабардино-Балкарию на первое место в антирейтинге регионов с самыми низкими зарплатами – средняя зарплата в республике, по данным агентства, составляет 19 тысяч рублей, хотя министерство труда и социального развития региона обещало довести этот показатель до 27,3 тысяч рублей. Опрошенные «Кавказским узлом» жители республики заявили, что получают не больше 22 тысяч рублей в месяц. На этом фоне проверка Счетной палаты показала неэффективность господдержки Северного Кавказа: субсидии, выделенные регионам СКФО, не сняли напряженность на рынке труда и не привели к кардинальному улучшению инвестиционного климата, констатировали в ведомстве.

Жители Кабардино-Балкарии регулярно пытаются обратить внимание властей на наболевшие проблемы, в том числе неудовлетворительные условия в больницах Нальчика и Баксана, вопросы расселения аварийного жилья и предоставления сиротам положенных по закону квартир. Жители сел требуют разрешения конфликтов, связанных с использованием земли - сельхозугодья в республике массово передаются в пользование крупным арендаторам, тогда как обычные сельчане лишены возможности вести хозяйство. Жители селения Второй Лескен проводили пикеты, жалуясь на нехватку сельхозземель и несправедливые, по их мнению, земельные аукционы. Один из конфликтов в связи с землей во Втором Лескене вылился в массовую драку.

Экономист, глава общественного комитета "За мир и межнациональное согласие в Кабардино-Балкарии" Жантемир Губачиков в октябре направил Казбеку Кокову свои предложения по разрешению экономических проблем: власти должны помочь финансовому оздоровлению местных промышленных предприятий, сельскохозяйственные гранты надо выделить небольшим фермерскими хозяйствами, а максимальные площади земель в аренде необходимо ограничить. О реакции главы республики "Кавказскому узлу" ничего не известно. При оценке эффективности руководства регионов Северного Кавказа Кремль скорее обращает внимание на конфликты в региональных элитах, нежели на экономические показатели, считает эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич. По ее мнению, адекватных социально-экономических индикаторов оценки ситуации на Кавказе просто не существует - слишком велик в регионах вес теневой экономики, говорится в интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски".

Спецоперации в Нальчике и Чегеме

В 2019 году в Кабардино-Балкарии проводились две контртеррористические операции. Первая была проведена 27 февраля в Нальчике: в перестрелке были убиты три человека, находившиеся в заблокированном силовиками частном доме. При осмотре дома силовики наряду с автоматами, пистолетом и гранатами нашли компоненты для самостоятельного изготовления бомб. В Чегеме 18 сентября силовики убили в перестрелке двух человек. Один из убитых, Магомед Курбаналиев, оказался выходцем Цунтинского района Дагестана, его похоронили в родной республике. Второй, как сообщили неофициальные источники, был 24-летним жителем Тырныауза Хасаном Байзулаевым. По итогам обеих спецопераций силовики заявили, что убитые были связаны с международной террористической организацией и планировали теракты.

Между двумя спецоперациями произошел еще один вооруженный инцидент: 3 апреля полицейские на трассе Благовещенск - Прохладное попытались остановить машину и в перестрелке убили двоих предполагаемых боевиков. По версии правоохранительных органов, они были причастны к нападению на полицейских в Баксанском районе. Кроме того, спецслужбы отчитались о задержании трех жителей Урванского района, собравших, по версии ФСБ, бомбы для взрывов в общественных местах. Всего в 2019 году жертвами вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии стали как минимум 12 человек – вдвое больше, чем в 2018 году, когда были убиты 6 человек.

Кантемир Балагов – первый претендент на «Оскар» из Кабардино-Балкарии

Картина "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова была выдвинута от России на американскую кинопремию "Оскар" и 17 декабря стала одной из 10 работ, попавших в короткий список претендентов на победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". "Дылду" впервые показали в мае на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и тогда же номинировали на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Это подогрело ажиотаж вокруг новой работы режиссера, хотя сам Балагов заявлял, что фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества. Зрители, посетившие премьерный показ картины на широком экране в Москве, не увидели в ней тему однополой любви.

За вторую работу Кантемир Балагов уже получил ряд престижных наград. Его фильм был признан лучшим среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале, отмечен специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award и получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Кроме того, "Дылда" заняла 21-е место в списке 50 лучших фильмов по версии Британского института кино. Кассовые сборы "Дылды" составили более 25 миллионов рублей, в несколько раз превысив результаты первого фильма Балагова "Теснота" - он в 2017 году собрал всего 5,5 млн рублей в прокате.

Наставник Балагова Александр Сокуров заявил "Кавказскому узлу", что удачи его ученика в большом кино не случайны: он много снимал во время учебы и отметился среди других студентов самым большим количеством хороших работ. Творческая мастерская именитого кинорежиссера в Нальчике стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. «Каждый из студентов мастерской открывал мне какие-то новые стороны жизни народов Северного Кавказа и своеобразие развития молодых характеров", - отметил Сокуров. Режиссер, известный своей активной гражданской позицией, указывал на нехватку государственной поддержки для молодых кинематографистов в Кабардино-Балкарии. В этих условиях достижения Кантемира Балагова заслуживают особого внимания – у его картины есть реальный шанс получить самую престижную кинопремию в мире. Окончательный список номинантов на «Оскар» будет обнародован 13 января 2020 года.