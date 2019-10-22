Проверка Счетной палаты показала неэффективность господдержки Северного Кавказа

22 октября 2019, 14:59

Субсидии, выделенные регионам СКФО, не сняли напряженность на рынке труда и не привели к кардинальному улучшению инвестиционного климата, заключила Счетная палата России. Глава Минкавказа признал, что сроки реализации инвестпрограмм затянулись.

Заметных улучшений нет ни в целом по федеральному округу, ни в отдельных регионах, указала Счетная палата. "Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест. Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году – 36%", - сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на заседании коллегии.

По данным на начало июля самым высоким в России оказался уровень безработицы в Ингушетии - 9,8%. Высокие коэффициенты напряженности на рынке труда также зафиксированы в Чечне, Дагестане и Северной Осетии, сообщил Роструд. Жители Дагестана в Instagram активно отреагировали на данные о низкой занятости, объяснив это маленькими зарплатами.

По данным Счетной палаты, в 2017-2018 годах на социально-экономическое развитие субъектов СКФО в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года" было направлено 8,8 миллиарда рублей, из которых 5,5 миллиарда составляют средства федерального бюджета. В 2019 году было направлено еще 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Деньги получают работающие в СКФО акционерные общества, а полномочий управлять их деятельностью у федеральных органов нет, пояснила Светлана Орлова. "Взаимоотношения между субъектами, акционерными обществами и инвесторами на федеральном уровне детально не урегулированы. В результате это приводит к разному пониманию процедуры предоставления инвестиций и утрате контроля за использованием средств федерального бюджета", - отметила она.

Счетная палата также отмечает, что Минкавказ поздно утвердил перечень инвестпроектов на 2019 год, создав угрозу нарушения сроков их реализации, а стратегия развития СКФО была разработана еще в 2010 году и устарела. "В результате предусмотренные в Стратегии приоритетные и перспективные проекты не связаны с инвестпроектами, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета", - отметила аудитор Светлана Орлова.

Для проверки этих выводов представители Счетной палаты России посетили Северную Осетию. Визит показал, что правила отбора инвестпроектов в республике не установлены, порядок инвестирования в негосударственные коммерческие организации не актуализировался с 2004 года, проверка инвестпроектов на предмет эффективности использования средств не проводилась, говорится в сообщении Счетной палаты. "В настоящее время в регионе полностью реализованы только два инвестпроекта из пяти, создано всего 73 рабочих места, или 25% от запланированного количества", - пояснила Светлана Орлова.

Выводы Счетной палаты поддержал первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин. "На сегодняшний день остается открытым вопрос эффективности использованием государственных средств и контроля за всем процессом их использования до конечного получателя, а также эффективности и прозрачности деятельности институтов развития субъектов Российской Федерации", - приводятся слова министра в сегодняшнем сообщении на сайте Счетной палаты.

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, посетивший заседание коллегии Счетной палаты, считает, что о неэффективности использования субсидий речь не идет. "Мы согласны с выводом о том, что в настоящее время инвестиционные проекты, в которые вложены средства госпрограммы, не запущены в полном объеме. Но здесь причина не в эффективности использования средств, а в задержке сроков их реализации, на что повлияло множество факторов, которые в первые годы реализации механизма не до конца были оценены", - процитировала Чеботарева пресс-служба Счетной палаты.

Он отметил, что со времени проведения проверки данные о реализации инвестпроектов обновились. "Число реализованных проектов достигло 12. Это позволило создать 774 рабочих места. До конца года планируется завершить еще 10 инвестпроектов, а это еще более тысячи рабочих мест. И дополнительно привлечь 6,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Что касается Республики Северная Осетия - Алания, то все пять проектов, которые реализуются в этом регионе, будут запущены и будут работать на экономику", - пообещал Сергей Чеботарев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что два региона СКФО, Кабардино-Балкария и Ставрополье, по итогам второго квартала 2019 года вошли в десятку регионов с самой высокой долей семей, в которых доходов хватает только на еду. Ингушетия стала аутсайдером рейтинга Росстата по числу семей, которые могут позволить себе купить лишь еду и одежду.

В августе были опубликованы результаты исследования РИА "Рейтинг", согласно которому менее 2% жителей Ингушетии могут быть отнесены к среднему классу. Также среди аутсайдеров по этому показателю оказались и другие республики Северного Кавказа - Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.