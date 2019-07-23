Высокий уровень безработицы в СКФО возмутил жителей Дагестана

23 июля 2019, 00:42

По данным на начало июля уровень безработицы в Ингушетии составил 9,8% и оказался самым высоким по всей России. Высокие коэффициенты напряженности на рынке труда также зафиксированы в Чечне, Дагестане и Северной Осетии, сообщил Роструд. Жители Дагестана в Instagram активно отреагировали на данные о низкой занятости, объяснив это маленькими зарплатами. В популярных пабликах других республик тему безработицы не поднимали.

Как писал "Кавказский узел", согласно данным выборочных исследований, в августе-октябре 2018 года критический уровень безработицы в 10% был превышен в семи регионах России, четыре из которых входят в состав Северо-Кавказского федерального округа. Средний показатель по СКФО оказался самым высоким среди федеральных округов и составил 9,9%. За этой цифрой стоят 464,7 тысячи безработных, сообщил Росстат. Самый высокий уровень безработицы в России в 2018 году показали Ингушетия (26,3%, 65,4 тысячи человек) и Чечня (13,5%, 85,2 тысячи человек). В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии он приблизился к 10% - 10,6%, 10,4% и 9,7% соответственно.

Статистику об уровне безработицы по состоянию на 1 июля на своем сайте обнародовала Федеральная служба по труду и занятости. В данных приведены уровень зарегистрированной безработицы, а также коэффициент напряжённости на рынке труда - отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.

Самый высокий коэффициент показала Ингушетия - 118,4. На 24,3 тысячи официально безработных граждан в республике приходится 206 открытых вакансий.

На втором месте оказалась Чечня с коэффициентом 23,8 и уровнем безработицы 8,1%. Далее идут Дагестан (18,6) и Северная Осетия (6,1) с уровнем зарегистрированной безработицы 1,7% и 2% соответственно.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии не превышает двух, а в Ставропольском крае он составил 0,4.

Новость о попадании Дагестана в лидеры по уровню безработицы вызвало активное обсуждение пользователей Instagram. Так, соответствующий пост, опубликованный 22 июля на на странице сообщества golos.dagestana, в течение семи часов собрал более восьми тысяч лайков и не менее 438 комментариев. Многие пользователи отметили, что основной причиной безработицы в республике является не столько отсутствие рабочих мест, сколько невысокая заработная плата.

"Это мы и сами знаем. А где работать, если все заводы и фабрики продали?" - отметил interesnie_shtuchki05.

"В республике ничего нет, чтобы работать. Школы больницы - не в счёт, но вакансий продавщицы или грузчика также не так много", - считает djalganec.

"Работа есть. Вопрос в другом: что это за работа, сколько платят. С 8 до 22 или с 9 до 23 за 800 рублей - это работа или рабство? А когда и на что жить? На что купить жильё? Кого можно накормить за эти 800 или 1000 рублей?!" - возмутился подписчик под ником xadiii_777.

"У нас вся работа неофициальная, кто как может, так и зарабатывает. Кто на такси, кто на дальнобоях. Наши люди сами себе работу находят", - написал abdulmazhid_0.

"Работы навалом, а вот с зарплатой часто обманывают", - посетовал iarik2057.

"Кредиты давали бы, как в Европе под 2,4-3,2 процента, в Дагестане люди жили бы самым лучшим образом. У нас самый трудолюбивый народ по всем сферам, особенно в сфере бизнеса", - высказался 1tagibov.

В то же время некоторые комментаторы обратили внимание на то, что определенные слои населения в республике, напротив, богатеют.

"При этом покупательная способность на высоте. Как так?" - поинтересовался qrendelek.

"Я бы не сказал, что люди в Махачкале живут бедно и что безработица у нас. Одни иномарки в Махачкале, а люди плачут, что денег нет и зарплата маленькая. Они клад нашли?! В Дагестане даже в селах люди на иномарках разъезжают", - написал arsenmagomedov109.

"А по иномаркам и хоромам так и не скажешь", - иронично прокомментировала подписчица k.g.n._.

На популярных пабликах Ингушетии, которая, по данным Роструда, стала абсолютным лидером по уровню безработицы, данная новость прошла практически незамеченной. Посты, опубликованные на страницах The Magas Times в Facebook и "ВКонтакте", собрали лишь несколько комментариев.

Какого-либо обсуждения информации о высоком уровне безработицы не было обнаружено и на страницах популярных сообществ и групп, посвященных Северной Осетии. В частности, на страницах news_vladikavkaz, ossetianews, ossetianews в Instagram, на каждую из которых подписаны не менее 130 000 тысяч человек, нет упоминания о статистике Роструда.

Упоминания о данных Роструда по безработице также не было обнаружено и на популярных пабликах Чечни. Между тем новость о том, что "среднемесячная зарплата жителей Чечни увеличилась на 5,6%, опубликованная 22 июля на странице ИА "Чечня сегодня" в Instagram (chechnyatoday_95), вызвала небольшое обсуждение. Пост за шесть часов набрал 294 лайка и 28 комментариев. Примечательно, что большинство комментаторов скептически отнеслись к информации о повышении зарплаты.

"Как получала три года назад 10 тысяч, так и сейчас эти 10 тысяч получаю", - утверждает подписчица ghast77ik.

"Логично, если один получает 80 тысяч, а второй 20, то в среднем на двух человек зарплата по 50 тысяч выходит", - отреагировал 1abdullah1800.

"Цены на всё добавляются постоянно, это да. Но о зарплате все говорят наоборот", - посетовал пользователь под ником 00_98_17.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, представленной пользователями социальных сетей в комментариях. По состоянию на 00.20 мск на сайтах и страницах правительств Ингушетии, Дагестана, Чечни и Северной Осетии нет комментариев относительно данных о безработице в этих республиках, распространенных Федеральной службой по труду и занятости.

Напомним, республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга качества жизни в России по итогам 2018 года. Согласно рейтингу наиболее благоприятных условий для жизни среди регионов России, Карачаево-Черкесская Республика набрала 25,3 балла и опустилась в течение года с 83-го места в списке регионов на 84-е. Республика Калмыкия с 28,7 балла заняла 81-е место в рейтинге, а Ингушетия - 82-е место. В замыкающую рейтинг десятку вошла также Кабардино-Балкария, набравшая 34,1 балла и занявшая 76-е место (75-е место в 2017 году).