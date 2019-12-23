WWF добился продления запрета на вырубку в Архызском лесничестве

23 декабря 2019, 15:31

Власти Карачаево-Черкесии выполнили данное экологам обещание и ввели трехлетний запрет на любые вырубки деревьев в Архызском лесничестве, ужесточив прежние правила, сообщил сегодня Всемирный фонд дикой природы.

"Кавказский узел" сообщал, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) обнаружил на сайте Управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах на проведение 1 января 2020 года вырубок в Архызском лесничестве. В ответ на протесты экологов власти республики пообещали продлить запрет на вырубки в этом лесничестве, истекавший 31 декабря 2019 года.

Снятие запрета на вырубку уникальных лесов Архызского лесничество стало бы опасным прецедентом, считают в организации "Зеленый щит Кавказа". Необходим контроль за соблюдением запрета, который уже неоднократно нарушался, заявила представитель Всемирного фонда дикой природы.

Новая редакция запрета на вырубки в Архызском лесничестве жестче прежней, поскольку исключает даже выборочную рубку старых деревьев. Ранее объявленные аукционы по вырубке 25 гектаров лесов объявлены несостоявшимися, отмечается в сегодняшней публикации на сайте WWF.

Проект постановления о запрете вырубки лесов в Архызе, принятый на заседании правительства республики 20 июня 2018 года, предусматривал не только установление запрета, но и исключения: разрешались "выборочная рубка в перестойных насаждениях", а также "санитарно-оздоровительные мероприятия для государственных или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи", говорилось в сообщении на сайте правительства региона 20 июня 2018 года.

"Мы рады, что правительство Республики удовлетворило наше обращение, продлив запрет на вырубки. Это правильное решение, которое позволит сохранить уникальную природу региона и поддержит его туристическую привлекательность. Мы надеемся на эффективное взаимодействие с региональными властями и в будущем, в том числе на пролонгацию данного документа и в 2022 году, поскольку последствия от вырубок архызских лесов негативно скажутся как на животных, так и на местных жителях", - приводятся в сообщении слова Елены Черкасовой, координатора лесных проектов представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ".

Решением правительства Карачаево-Черкесии от 17 декабря запрет на вырубку лесов Архызского лесничества продлен до конца 2022 года, говорится в официальном ответе Управления лесами Карачаево-Черкесии, направленном 20 декабря директору реготделения WWF Валерию Шмунку (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Территория Архызского лесничества находится на территории Государственного природного заказника "Архызский", созданного в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов растений и животных, а также для сохранения естественного ландшафта, поясняется в постановлении правительства Карачаево-Черкесии от 12 мая 2015 года "О государственном комплексном заказнике республиканского значения "Архызский".

На сайте правительства Карачаево-Черкесии к 15.30 мск 23 декабря не появилось информации о продлении запрета на вырубку.